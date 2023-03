L'horoscope du jeudi 16 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus terminera son transit dans votre signe demain et en attendant, elle vous maltraite un peu ! Enfin, c’est votre partenaire ou quelqu’un pour qui vous avez beaucoup d’affection qui ne sera pas très gentil avec vous. Vous le/la sentirez indifférent/e, pas à l’écoute, alors que vous avez besoin d’attention. Mais si vous vous plaignez, peut-être que l’autre n’aura aucune compassion parce que ce n’est pas la première fois que cela arrive ?

Taureau

1er décan, je vous rappelle que Saturne occupe à présent un secteur positif de votre thème et même si cette planète n’est jamais associée à des périodes joyeuses, elle vous invite à construire et à persévérer dans ce que vous construisez. En dépit des obstacles que vous risquez de rencontrer, comme tout le monde... Et vous en rencontrerez, comme nous le verrons d’ici quelques jours avec l’entrée de Pluton en Verseau.

Gémeaux

2ème décan, vous pouvez vous considérer comme privilégié ! Vous n’êtes pas freiné par Saturne comme le 1er décan, ni perturbé par Neptune comme le 3e décan qui vit des heures compliquées en ce moment. Donc, 2ème décan (du 31 mai au 11 juin), vous recevez de bons influx de Jupiter et même si vous avez l’impression qu’il ne se passe rien, c’est justement que vous êtes protégé de ce que les autres subissent. C’est une chance, non ?

Cancer

Vous serez sensible, 2e décan, à la dissonance entre Lune et Jupiter qui vous remettra en mémoire un problème administratif ou légal qui vous empoisonne la vie depuis des mois. Une histoire qui, avec Jupiter, peut être en rapport avec votre travail et ce qu’il vous rapporte, par exemple. Cela dit, tout dépend de la place de Jupiter dans votre thème et il peut être question uniquement d’argent qu’on vous doit, ou que vous devez.

Lion

Quel que soit votre âge, il faut faire de l’exercice et surveiller votre alimentation. C’est le bon moment, aujourd’hui pour vous organiser et trouver du temps pour vous occuper de vous. Vous soigner. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place ? Saturne vous demande de vous prendre en main dans ce domaine (1er décan surtout), dans la mesure où il n’y a rien de mieux qu’un esprit sain dans un corps sain. Ne négligez ni l’un, ni l’autre !

Vierge

L’amitié, il n’y a que ça de vrai ! C’est en tout cas ce que vous vous direz aujourd’hui et cela vous mettra du baume au cœur. Toutefois, la Vierge est très sélective et il est possible que vous n’ayez pas beaucoup d’amis... ou alors vous êtes trop timide. Mais c’est le bon moment pour nouer des amitiés qui vous ouvriront des perspectives, notamment 2e décan né après le 8 septembre : Uranus booste vos amitiés jusqu’à fin mai.

Balance

Vous aurez la désagréable impression de ne pas assez assumer vos responsabilités, surtout en ce qui concerne votre travail quotidien, ce que vous avez programmé au bureau ou à la maison. Franchement, vous exagérez ! Déjà que vous prenez tout en charge en temps normal, vous n’allez pas vous culpabiliser parce qu’une fois dans le mois vous lâchez un peu prise. Et encore, je suis sûre que vous ne lâchez pas complètement !

Scorpion

Une dissonance entre Lune et Jupiter indique que certains natifs du 2e décan sont confrontés à une injustice ou... à la justice elle-même pour réclamer ce qu’on leur doit. Et comme votre situation peut être précaire, il faut d’autant plus que vous tapiez du poing sur la table pour vous faire entendre ou vous défendre. La situation étant très émotionnelle, pourquoi ne pas vous réfugier derrière quelqu’un qui saurait gérer vos intérêts mieux que vous ?

Sagittaire

Certes, vous êtes très optimiste de nature, vous voyez toujours le verre à moitié plein. Mais si vous êtes du 1er décan, Saturne vous envoie une dissonance qui vous impose d’être réaliste. Mais vous pourriez être optimiste par refus d’une situation qui est inconfortable et qui peut même être difficile. Cela dit, essayer malgré tout de conserver une dose d’optimisme dans toute situation, même les pires, c’est avoir de l’espoir et c’est essentiel.

Capricorne

Toujours dans votre signe, la Lune et Jupiter sont fâchées aujourd’hui, peut-être parce que vous prenez des libertés et que, quelque part vous vous en voulez, et même que certains culpabilisent. Personnellement, je pense que vous avez tort de vous fustiger parce que vous avez changé quelque chose dans l’organisation de votre vie et que vous en éprouvez du plaisir. Ne vous comparez pas à plus malheureux que vous, ne vous comparez à personne !

Verseau

Il y a des reproches au programme de ce jeudi. Mais est-ce vous qui avez quelque chose à reprocher à quelqu’un, ou est-ce ce quelqu’un qui a quelques critiques à vous faire ? Quoi qu’il en soit, heureusement vous réagirez vite et de manière efficace en retournant sa critique à votre interlocuteur. Mais si c’est vous qui avez un reproche à faire, pensez à prendre des gants de manière à ce que cela ne vous revienne pas en boomerang.

Poissons

Avant d’entrer en Taureau demain, Vénus nous fait le sale coup d’être fâchée avec Pluton. S’il est question d’argent vous vous sentirez obligé d’en donner à quelqu’un, votre générosité vous y poussant, même si vous avez des difficultés dans ce domaine. S’il s’agit d’amour, de sentiments, il y aura un conflit lié à la jalousie, à la volonté de l’autre de vous posséder. Ne le ou la laissez pas avoir cette emprise sur vous (c’est très passager).

