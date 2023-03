L'horoscope du mercredi 15 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez envie d’être la voix de la raison, à moins que cela ne soit indispensable parce que certains, autour de vous, se conduisent mal et que vous craignez qu’on vous assimile à eux. Ce serait injuste bien sûr, mais apparemment on ne peut pas faire dans le détail. Mettez-vous à l’écart de ceux qui jettent le trouble, et surtout évitez de vous laisser influencer : personne ne doit vous faire changer d’avis en tentant de vous convaincre.

Taureau

Prenez de la hauteur aujourd’hui, sans pour autant être hautain avec les autres. Mais regardez le monde et votre environnement avec plus de distance de manière à être moins concerné par ce qu’il se passe. Cependant, cela peut vous toucher directement, dans le domaine relationnel, communautaire, mais serait étonnant étant donné que la planète fauteuse de trouble est Neptune et qu’elle représente ce qui est universel.

Gémeaux

Ça tombe très bien que la Lune entre en Capricorne aujourd’hui à 13h07 ! Vous allez pouvoir prendre ou reprendre le contrôle (3e décan), si jamais vous avez eu un moment de lâcher-prise qui a permis à d’autres d’user de ce contrôle sur vous... Maintenant, si la situation ne vous concerne pas directement, et qu’elle est dans une phase de délitement, peut-être que quelqu’un va faire preuve de discernement et prendre les rênes.

Cancer

Vous aurez affaire à quelqu’un, parent ou associé, qui fera preuve de rigueur et de sérieux. C’est-à-dire que cette personne vous paraîtra plus sensée que les autres, ceux qui actuellement dépassent les limites en termes de bêtise (selon vous). En outre, si vous êtes du 1er décan, vous serez totalement de l’avis de cette personne et aurez envie d’adopter la même attitude. Avec Saturne qui vous regarde, vous avez besoin d’ordre !

Lion

Vous aimez l’ordre, c’est indéniable, tout simplement parce que le désordre ce n’est pas beau et vous appréciez le beau par-dessus tout. La Lune en Capricorne ne ramènera pas l’ordre, mais elle donnera envie de faire le ménage... Aussi, que ce soit autour de vous ou d’une manière plus générale, il y aura un semblant de réorganisation, de volonté de se remettre sur des rails si jamais on en était sortis...

Vierge

Soyez un peu plus égoïste aujourd’hui, pensez à vous, à votre confort moral ou physique. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous et vous méritez de lâcher un peu prise, de penser à autre chose... Et même si vous êtes encore envahi/e par votre mental, il y aura peut-être quelqu’un autour de vous qui vous amusera, qui vous fera rire ou vous complimentera, ce qui vous permettra momentanément d’oublier les perturbations.

Balance

Si vos habitudes sont un peu chamboulées en ce moment, c’est normal et c’est en relation avec des événements que vous ne contrôlez pas. Mais avec la Lune qui arrive en Capricorne à l’heure du déjeuner, vous devriez vous trouver avec quelqu’un, une personne familière semble-t-il, qui sera moins dans l’émotion que vous (tout en étant sensible quand même) et qui jouera un rôle rassurant. Vous vous sentirez mieux.

Scorpion

Il semble que la conjoncture sera plus calme, que la raison va prendre le dessus sur les méchants qui mettent du désordre ou qui voudraient que vous fassiez partie de ceux qui hurlent avec les loups. Mais vous n’aimez pas être dans un troupeau et votre réaction sera donc de prendre du recul, de vous éloigner de ceux qui parlent trop, et pour ne rien dire d’intéressant. En revanche, l’un de vos proches vous paraîtra extrêmement sensé.

Sagittaire

La Lune vous quitte pour le Capricorne en milieu de journée et c’est une bonne chose car vous aurez besoin soudain de plus de tranquillité, de silence et surtout de pouvoir satisfaire vos besoins personnels qui sont un peu... régressifs. Oui vous aimeriez revenir en arrière, à un temps où tout vous semblait plus facile et où vous pouviez faire ce que vous vouliez sans encourir la foudres des bien-pensants.

Capricorne

Avec la Lune dans votre signe à partir de 13h, vous vous renfermerez, ou plutôt vous activerez vos systèmes de défense contre les perturbations qui agitent votre entourage proche, ou le contexte général. Quoi qu’il en soit, vous serez bien obligé de vous construire une sorte de mur de protection, sinon vous serez dépassé par vos émotions et surtout par celles de ceux qui vous sont proches. Mais vous ferez en sorte de les protéger eux aussi.

Verseau

Votre besoin de vous isoler sera au premier plan, probablement par lassitude, parce que vous trouverez que le monde extérieur est trop agressif, ou que les émotions qu’il vous procure vous dérangent. La solitude vous fera du bien, vous protègera, vous permettra de mettre de l’ordre dans vos idées. D’ailleurs, vous en profiterez pour faire des rangements chez vous, cela vous aidera à vous détendre ; certains ont les nerfs en pelote.

Poissons

Votre ami le Capricorne est en vedette et il semble que vous recevrez de l’aide dans les prochains jours. Des amis, ou des personnes qui ressentent la même chose que vous et qui ont envie que l’ordre revienne, ou que la situation soit sous contrôle. Et il peut autant s’agir de la vôtre que d’un contexte plus général dont on ne sait pas quelles sont ses limites. Saturne, dignifié par la Lune, devrait justement aider à accentuer le contrôle.

