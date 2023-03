L'horoscope du samedi 18 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En Verseau jusqu’à demain 16h13, la Lune fait aujourd’hui alliance avec Jupiter, toujours dans votre 2ème décan. Vous avez intérêt à changer votre routine, car de bonnes surprises vous attendent. Des petites choses, mais dont vous profiterez avec plaisir : un moment avec l’un de vos amis, une séance de sport, une manifestation de votre sens de l’anticipation : par exemple, vous sentiez que quelque chose allait se passer, et vous aviez raison…

Taureau

Comme nous l’avons vu hier, Vénus est en phase avec Saturne, 1er décan, mais elle est aussi en dissonance avec Pluton. Il n’est pas impossible que vous viviez une crise personnelle. Un moment difficile avec votre binôme, votre chéri/e, un enfant, tout ça parce que vous avez moins l’occasion de vous voir, ou que vos sentiments ont évolué différemment. Il faut peut-être faire une mise au point et tout reprendre depuis le début...

Gémeaux

Un bon week-end vous attend, il est très possible que vous puissiez prendre de la distance, réellement ou dans votre tête. Dans certaines situations, il faut apprendre le détachement. Surtout si vous sentez que vous êtes dans un lien fusionnel qui crée de la dépendance : le Gémeaux a besoin de se sentir libre, de ne pas avoir ses ailes entravées par des relations pesantes et dont, parfois sans le savoir, il est responsable. Réfléchissez-y.

Cancer

Ne laissez pas les histoires d’argent qui vous tracassent en ce moment vous gâcher votre week-end. Ne vous tourmentez pas, essayez plutôt de les oublier pendant quelques heures. Ce n’est pas parce que vous vous focaliserez dessus (et n’en dormirez pas, peut-être) que ça s’arrangera. L’association entre Vénus et Saturne vous dit qu’il faut accepter l’idée que les choses prennent du temps et que lâcher prise est important.

Lion

Le domaine des relations en général, et du couple en particulier, est mis en avant depuis hier et c’est encore le cas, mais de manière positive pour le 2e décan, grâce à Jupiter. Il se peut que vous ayez une agréable réunion amicale au programme de ce samedi, ou que certains aient un rendez-vous avec quelqu’un qu’ils ne connaissent pas encore, ou très peu, une sorte de "blind date" qui pourrait avoir des prolongations.

Vierge

Ah vous serez nerveux aujourd’hui, parfois anxieux même ! Est-ce lié à une attente, à un rendez-vous amoureux, ou plus prosaïquement ce sont les questions que vous vous posez qui vous angoissent ? L’avenir, le vôtre peut-être, est un des sujets sur lequel vous pourriez vous fixer et cela vous empêchera de voir le reste. Maintenant, si vous êtes des 23, 24, 25 août, Vénus vous sourit et le plaisir est au rendez-vous de ce samedi.

Balance

Vous aurez un agréable sentiment de liberté et de plaisir. Peut-être que les enfants sont partis pour le week-end, ou que vous allez partager de bons moments avec eux et vous oublierez ce qui vous tracasse ? C’est surtout valable pour le 2e décan, qui reçoit l’opposition de Jupiter. Toutefois, elle n’apporte pas que des tracas (administratifs souvent), elle peut aussi représenter des rencontres intéressantes pour vos affaires.

Scorpion

Apparemment, la famille et la maison sont au premier plan de ce week-end, mais aurez-vous envie de l’accueillir, de leur rendre visite, ou au contraire de ne pas être là où on vous attend ? Chez beaucoup de Scorpion, c’est un peu une tendance récurrente : soit vous êtes très attaché à votre famille, au point de tout voir à travers son prisme, ou alors vous êtes très détaché et même parfois vous en rejetez certains membres.

Sagittaire

Vous aurez des fourmis dans les jambes ce week-end, d’autant plus que le Bélier pointe le bout de son nez, nous en reparlerons demain. Mais dès aujourd’hui, vous serez hyperactif. Les uns auront une course au programme, sportive ou autre, les autres aimeront à découvrir des articles ou des livres un peu spéciaux et qui nourriront leur esprit. Par ailleurs, les relations avec les plus jeunes seront aussi au menu.

Capricorne

Vous aurez certainement des achats à faire aujourd’hui et pour beaucoup, ça ne sera pas un plaisir mais davantage une contrainte. Vous préféreriez employer cet argent à autre chose. Mais si on vous écoutait, vous ne dépenseriez rien parce qu’en vrai, vous n’avez besoin de rien et les questions matérielles vous passent souvent au-dessus de la tête. Ce sont des tracasseries potentielles, ni plus ni moins.

Verseau

La Lune traverse votre signe et se relie à Jupiter, une bonne conjoncture pour votre 2e décan, malmené par Uranus. Quelqu’un d’important pourrait vous donner de bons conseils. Il faut vous en inspirer si vous voulez régler le problème uranien, lié à une question de dépendance dont vous devez vous défaire. Quelque chose qui prend sa source dans le passé et vous a été utile à un moment, mais qui ne l’est plus aujourd’hui. Vous devez vous en débarrasser.

Poissons

Si possible évitez de vous replier sur vous-même parce que vous ne vous sentez pas au top de votre forme. Vous ne voulez pas montrer une mauvaise image de vous, mais ce n’est qu’une image... Vous n’êtes pas que votre image et penser qu’on ne va pas vous aimer à cause d’une apparence est vraiment une manière de vous dévaloriser qui peut arriver chez les Poissons. Arrangez-vous au mieux, mobilisez votre énergie, et partez à l’aventure !

