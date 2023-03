L'horoscope du vendredi 17 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, vous recevrez les influx de Vénus en Taureau jusqu’au 25. Elle pourrait jouer un rôle un peu négatif dans vos amours en vous rendant plus possessif, plus jaloux que de coutume. La peur de perdre l’autre ? Mais Vénus occupe un secteur qui est attribué aussi à l’argent, il est donc possible que vous touchiez une somme, ou que vous fassiez une bonne affaire. N’hésitez pas à vous offrir un petit plaisir, vous y avez droit !

Taureau

Vénus est entrée hier soir dans votre 1er décan, elle y restera jusqu’au 25 et placera vos amours sur un piédestal. Toutefois, on peut se demander si l’argent ne sera pas aussi important que vos sentiments. Peut-être que vous espérez en faire rentrer, en concluant un accord par exemple, ou en touchant le fruit d’une vente. Célibataire, l’amour pourrait trop vous manquer, mettez vos atouts séduction en avant.

Gémeaux

1er décan, vous pourrez donner une chance à l’amour jusqu’au 25, mais il faut y croire. Or avec la dissonance que Saturne vous envoie, vous pourriez être désenchanté. Vous connaissant, vous saurez vous réenchanter rapidement et vous promettre à vous-même d’être sérieux, de vous consacrer totalement à l’objet de votre flamme. Cependant, toujours à cause de Saturne, il n’est pas sûr que vous teniez votre promesse.

Cancer

Amour toujours ou amitié indéfectible, telle est l’interprétation que l’on peut faire de la présence de Vénus dans le 1er décan du Taureau (jusqu’au 25), et en bon aspect avec Saturne. On peut aussi penser que si vous êtes célibataire, vous vous en accommodez parfaitement. Et si vous rencontrez l’amour sous cette conjoncture, l’alliance Vénus/Saturne laisse penser qu’il peut y avoir une différence d’âge entre vous.

Lion

1er décan, jusqu’à dimanche, l’amour est compliqué, surtout si vous êtes des premiers jours de votre signe. Vénus étant en dissonance avec Pluton, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être une question d’âge ? Ou alors c’est la famille qui ne voit pas votre relation d’un bon œil. Dès la semaine prochaine, Vénus sera libérée de Pluton et vous-même vous sentirez plus libre d’aimer, tout en étant un peu trop étouffant avec votre chéri/e.

Vierge

Amour toujours ? Ces deux mots ne vont malheureusement pas toujours ensemble. Pourtant, Vénus arrive en Taureau, solide signe de Terre comme le vôtre, et se relie à Saturne, planète du temps, de la durée. Il est donc possible, 1er décan, que vous ayez rencontré quelqu’un et votre instinct vous dit que vous pouvez être en confiance. Toutefois, l’opposition de Saturne vous donne beaucoup de mal à vous engager. C’est un problème.

Balance

Vénus vous appartient, mais elle est aussi maîtresse du Taureau où elle vient d’entrer. Et son bon aspect avec Saturne est pour vous comme une assurance-vie. L’amour que vous vivez en ce moment est solide et durable, mais il y a quelque chose qui pêche... Vous ne pouvez pas dire quoi pour le moment mais vous sentez qu’il y a un hic ! Peut-être parce qu’il y a une différence d’âge ou de croyances entre vous ?

Scorpion

Vénus se trouve à présent face à vous, en Taureau (1er décan) et en bon aspect avec Saturne. Il semble que vous retenez le plus possible la nuit, c’est-à-dire que vous sentez que l’autre pourrait avoir des envies d’ailleurs et que vous devez absolument empêcher cela. Faites votre possible, mais en respectant ses limites et surtout en essayant de dialoguer et de rétablir le courant entre vous. Il semble qu’il a été coupé !

Sagittaire

Comme à chaque passage en Taureau (une fois par an), Vénus éclaire votre secteur de la vie quotidienne. Cela signifie que c’est dans ce quotidien que vos sentiments peuvent s’épanouir. Toutefois, (1er décan) vous recevez une opposition de Saturne et il est possible que vous trouviez que l’amour prend trop de place, que votre partenaire vous en demande plus chaque jour et que vous ne vous sentiez pas à la hauteur des sentiments qu’il/elle vous porte.

Capricorne

Normalement, vous devriez être satisfait de cette Vénus, arrivée en Taureau hier soir. Vous vous sentirez plus libre d’être vous-même et d’exprimer ce que vous ressentez. Peut-être parce que vous vous êtes détaché d’un certain code de valeurs lié à votre éducation et qui n’a plus cours aujourd’hui. 1er décan, Vénus est en phase avec Saturne, votre planète, et vous serez donc dans votre élément, c’est-à-dire en sécurité, sûr des sentiments qu’on vous porte.

Verseau

La planète de l’amour (et de l’argent) vient d’aborder le Taureau, le signe-secteur qui représente votre famille (la vôtre ou celle du boulot), votre maison, et votre passé également. Une réunion familiale pourrait être au programme, mais également des retrouvailles avec d’anciens camarades de classe, ou même avec un ou une ex. Ne vous laissez pas prendre par le sentiment de nostalgie qui pourrait en découler.

Poissons

En Taureau, Vénus est chez elle, donc puissante. C’est-à-dire qu’elle vous fait ressentir la force de l’amour, de l’amitié, de tous les sentiments qui vous relient aux autres. 1er décan, pour l’instant. Vénus est d’autant plus forte qu’elle fait alliance avec Saturne et que cet aspect vous dit : l’amour dure longtemps. Ou qu’il faut prendre votre temps pour aimer, ne pas vous précipiter, ou encore qu’il faut laisser le temps à l’amour de remplacer la passion.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info