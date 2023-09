Jimmy Mohamed explique pourquoi on devrait tous avoir un tensiomètre à la maison

Alors qu’il n’existe à ce jour aucun traitement pour guérir de la maladie d’Alzheimer, ce matin nous allons ensemble essayer de la prévenir. Car même s’il existe des prédispositions génétiques à la maladie, on pourrait l’éviter grâce à un tensiomètre. C’est l’objet qu’il faudrait tous avoir à la maison ou au sein d’une famille car une nouvelle étude montre de nouveau le lien entre l’hypertension artérielle, le fait d’avoir de la tension, et la maladie d’alzheimer.



On peut déjà rappeler ce qu’est la tension artérielle. La tension, c’est le reflet d’une pression qui règne dans les tuyaux que sont les vaisseaux sanguins. Dans la tension, vous avez deux chiffres, le premier qu’on appelle la systole correspond à la force de contraction maximale du cœur. Le second chiffre, c’est la diastole qui correspond à la phase de relaxation du cœur. Quand vous avez 13/7 cela veut dire que vous avez 13 de tension systolique et 7 de tension diastolique.



Le lien entre tension artérielle et maladie d’Alzheimer n’est pas très évident au premier coup d’œil. Mais il y a un lien cœur-cerveau très fort. La tension artérielle trop élevée va abimer les vaisseaux sanguins, non seulement du cœur et favoriser un infarctus du myocarde, mais aussi abimer les vaisseaux sanguins de l’ensemble de l’organisme, dont ceux du cerveau. Une tension artérielle trop élevée abime donc votre cerveau à bas bruit.

Dans la maladie d’alzheimer, vous avez aussi la formation de plaque qu’on appelle plaques amyloïdes. Ces plaques sont formées de protéines anormales qu’on appelle amyloïdes qui vont empêcher les neurones de fonctionner correctement. On suspecte ces plaques d’être le point de départ de la maladie. Beaucoup de protéines amyloïdes vont impliquer un plus grand risque d’avoir la maladie. Et lorsque votre tension artérielle baisse, vous produisez moins de protéines amyloïdes ! Vous diminuez donc votre risque de maladie d’alzheimer.

La tension artérielle est une maladie silencieuse qui peut tuer

D’où la nécessité d’avoir une bonne tension artérielle. C’est même indispensable. Dans une étude regroupant plus de 30.000 patients suivis dans 15 pays différents, le fait d’avoir une tension artérielle normale chez les patients de plus de 60 ans réduit le risque de maladie d’Alzheimer de 26%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il est possible d’éviter ou limiter le risque de démence en contrôlant juste sa tension artérielle. Aucun médicament ne permet cela à ce jour.

La tension artérielle est une maladie silencieuse. Un Français sur trois serait hyper-tendu. C’est même un tueur silencieux. Acheter un tensiomètre à une trentaine d’euros et contrôler votre tension artérielle au repos à la maison est donc crucial. Si votre tension est inférieure ou égale à 13,5/8,5 c’est que tout va bien. Si elle est au-dessus, c’est-à-dire 14/9 ou plus, prenez votre tension artérielle matin et soir pendant 3 jours et 3 fois à chaque fois. Faites la moyenne et allez voir votre médecin traitant.



Enfin, sachez qu'avoir de la tension artérielle n'implique pas forcément un traitement médicamenteux. Ces conseils simples peuvent aider à faire baisser votre tension : faites de l’activité physique et diminuez votre consommation de sel et d’alcool. Vous devriez déjà voir vos chiffres s’améliorer.