IVG : pourquoi sont-elles de plus en plus pratiquées en France ?

SANTÉ - De plus en plus d'IVG sont pratiquées en France

Du jamais vu depuis 1990. Plus 234.000 interruptions volontaires de grossesses (IVG) ont été pratiquées en France l'an dernier. Cette hausse concerne particulièrement les personnes de 20 à 29 ans. En cause notamment, l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour avorter, qui a été instauré en février 2022. Pourtant, cette loi n'explique pas à elle seule la recrudescence du nombre d'IVG.

Selon Sarah Durocher, la présidente du Planning familial, d'autres facteurs doivent être pris en compte. Certaines femmes n'ont pas accès à des moyens de contraception, comme la pilule, le stérilet ou les préservatifs, pour des raisons financières, ou parce qu'elles ne parviennent pas à obtenir de rendez-vous avec un médecin ou une sage-femme pour se les procurer, en particulier dans les déserts médicaux.

"Peut-être qu'il y a plus de rapports sexuels", avance par ailleurs Sarah Durocher. Toutefois, ce qui est "certain" selon elle, c'est que l'augmentation du nombre d'IVG pratiquées est lié à des changements sociaux, notamment en cas de grossesse non désirée. De plus, certaines personnes choisissent de n'avoir qu'un seul enfant, ou de ne pas en avoir du tout. "On est dans des changements sociétaux où la question des rôles du féminin et du masculin sont en train de changer, ainsi que la charge mentale d'avoir un enfant ou pas", conclut la présidente du Planning familial.

