INVITÉ RTL - "On n'a pas progressé depuis la canicule de 2003, on a même aggrave", s'alarme Patrick Pelloux

Dix-neuf, comme le nombre de départements qui seront en vigilance rouge canicule mercredi 23 août. Les services d'urgence, déjà en crise, sont en surchauffe. Certains ont, en effet, fermé quand d'autres filtrent les entrées. "Les urgentistes se sentent maintenant la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements sanitaires et sociaux", a dénoncé sur RTL Patrick Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France.

Et de poursuivre : "On n'a pas progressé depuis la canicule de 2003, on a même aggravé les choses avec plus de 100.000 lits d'hospitalisation fermés, ce qui pose problème."

Il a qualifié "d'abominable" cet épisode de canicule durant lequel "on doit tous être solidaire pour les malades et les familles." "Il faut qu'on réfléchisse au moyen et au long terme", dans un contexte où "on peut dialoguer avec Aurélien Rousseau". Le ministre de la Santé, optimiste, a assuré que "l'hôpital fera face" à l'épisode de chaleur qui frappe la France.

Les sans domicile fixe, "les premières victimes"

Pour l'instant, Patrick Pelloux a observé "une montée des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires et des coliques néphrétiques." Les premières victimes de la canicule sont, d'après lui, "les plus pauvres, à savoir les sans domicile fixe et, de manière beaucoup plus aléatoire, les sportifs ayant décidé d'aller faire un jogging à l'heure la plus chaude de la journée."

En revanche, "dans quelques jours, des personnes âgées souvent très pauvres vont arriver aux urgences avec des déshydratations importantes", a souligné le président de l'association des médecins urgentistes de France. "Elles ne peuvent pas se payer un Ehpad et sont donc chez elles sans climatisation, souvent sous les toits ou dans des maisons mal isolées".

