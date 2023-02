INVITÉ RTL - “Ne pas revenir plus dingue qu’en partant”, Yann Quenet revient sur ses 3 ans en mer

C'est une formidable aventure que vient de vivre le breton Yann Quenet, trois ans de tour du monde sur un bateau de quatre mètres de long. Il a nommé ce bateau baluchon. Yann Quenet est toujours à bord et a bouclé son exploit ce samedi 6 août, à Saint-Brieuc. "J'ai mis les pieds à terre, mais j'ai encore l'esprit en mer. Donc bon pour l'instant, je suis en phase d'adaptation si on veut", explique-t-il.

Que faire pendant tout ce temps en mer, Yann Quenet indique qu'il "faut s'occuper l'esprit, s'occuper un peu du bateau, mais principalement de soi-même, et de rêvasser, de faire plein de choses très intéressantes. On est un peu secoué, mais dans l'ensemble, c'est des très bons moments d'être tout seul en mer sur mon petit bateau", et explique : "Le problème est de tenir psychologiquement et de ne pas revenir plus dingue qu'on était en partant."

Sa nourriture dans le bateau se résume à "des sardines en boîte et des nouilles chinoises. Très équilibré, économique, pratique à faire", et pour l'eau, c'est "une consommation de deux litres d'eau par jour", révèle-t-il.

"C'est un rêve depuis toujours"

Il confie que cette aventure, "c'est un rêve depuis toujours que j'avais en tête et donc depuis très longtemps j'essaye de le concrétiser. La vie, des fois, nous fait faire de petits détours. Et là, arrivé à mon âge à 50 ans, je me suis dit c'est le moment ou jamais, et je me suis lancé autour du monde",

"Il y a eu beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Le bilan en émotion est largement positif", concède-t-il. Mais pas question de s'attarder sur la terre ferme, Yanne Quenet veut "faire une petite tirelire et puis reconstruire un nouveau bateau. Effectivement, de nouvelles aventures en perspective pour le plus tôt possible. Avant de finir avec humour, "il sera un petit peu plus grand, il sera aux alentours de cinq mètres, c'est un petit peu la folie des grandeurs."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info