Après trois ans de voyage, il finit son tour du monde en voiture électrique

Crédit : PLUG ME IN PROJECT / WIEBE WAKKE / AFP

publié le 09/04/2019 à 01:27

Un tour du monde en voiture électrique. Tel est le défi complètement fou que s'est lancé un Néerlandais pour faire entendre sa voix concernant la défense de l'environnement. Au terme d'un voyage débuté en 2016, Wiebe Wakker a bouclé la boucle d'un itinéraire long de 95.000 kilomètres en s'arrêtant à Sydney, le dimanche 7 avril.



Son projet, baptisé "Plug me in project" ("le projet branchez-moi") visait à faire la promotion de ce mode de transport face au changement climatique. Durant son périple, cet homme aura parcouru 33 pays entre les Pays-Bas et l'Australie. Il est ainsi passé entre autres par la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Birmanie, la Malaisie et l'Indonésie, le parcours étant déterminé par les propositions qu'il recevait sur son site internet.

C'est d'ailleurs chez ses hôtes qu'il pouvait "se brancher" afin de recharger les batteries de son "Blue Bandit", un break qu'il a fait modifier en véhicule électrique, et ainsi poursuivre son voyage. Le trajet a été financé par des dons, qui permettaient de recharger le véhicule et de payer nourriture et hébergement au conducteur.

Il s’agit du plus long trajet jamais entrepris en voiture électrique, selon lui. "Je veux modifier l’opinion des gens, les inspirer pour qu’ils adoptent la conduite électrique", a-t-il expliqué à son arrivée. Avant modification, sa "Blue Bandit" aurait consommé 6.785 litres de pétrole pour ce même trajet.

