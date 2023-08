INVITÉ RTL - Les conseils d'un cardiologue pour faire du sport malgré la chaleur

"Il y a des températures sous lesquelles il faut éviter de faire du sport, parce qu'il y a des risques qui commencent à apparaître", a indiqué Laurent Uzan, cardiologue et médecin du sport à Paris, invité de RTL, jeudi 17 août. "Au-delà de 35°C, clairement, on n'y va pas", a-t-il assuré.

Les personnes ayant l'habitude de faire du sport peuvent effectuer leur activité si elle est sur une courte durée et si elles ne souffrent pas de pathologies cardiaques. "Au-delà de 30°C, on sera extrêmement prudent et on évitera le sport en extérieur", a averti le cardiologue.

Quand il fait chaud et que l'on fournit un effort, la déshydratation augmente. Cela peut entraîner des risques de baisses de tension, de malaises, de pertes de connaissance. "On peut faire aussi un coup de chaleur", a expliqué Laurent Uzan. Dans ce cas, l'organisme ne peut plus réguler sa température et cela peut aboutir à des malaises, voire à un arrêt cardiaque.



"Plus il fait chaud, plus le cœur bat vite [...] Pour un même effort, notre fréquence cardiaque va être plus élevée. Le risque de faire un accident va être plus important, notamment chez les gens fragiles", a indiqué le médecin du sport.

S'hydrater au maximum et s'humidifier la tête

Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport ne doivent pas débuter en période de canicule. Aucun sport n'est à éviter, mais il faut privilégier des efforts courts ou des activités habituelles. Il faut également s'hydrater de façon importante, avant, pendant et après l'effort.

Il est conseillé de s'humidifier la tête pour faire diminuer la température du corps, de prendre des vêtements légers et clairs et enfin de choisir des horaires. Les pastilles de sodium, de potassium ou les boissons énergétiques d'effort peuvent être consommées. Elles permettent de mieux se réhydrater.

Après une séance, Laurent Uzan conseille de s'hydrater, de s'humidifier, de rester à l'ombre. "La première chose, c'est vraiment baisser sa température corporelle", a-t-il assuré. Pour les personnes qui pratiquent le sport dans une salle climatisée, il n'y a pas de risque.