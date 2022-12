Grève des médecins : comment avoir un rendez-vous ?

Les médecins libéraux sont en grève toute la semaine. Plus de 70% des médecins étaient en grève pendant le week-end de Noël. Les urgences subissent l'une des semaines les plus tendues de l'année. Pour finir, une triple épidémie inédite de bronchiolite, grippe et Covid frappe le pays. Face à la vague de patients et à l'absence des médecins, trouver un rendez-vous s'apparente souvent à un vrai parcours du combattant.

Peu de solutions s'offrent aux personnes malades pour trouver un rendez-vous de consultation. Le service de SOS Médecins reste une solution pour de nombreuses personnes bien qu'il soit en tension et que les temps d'attentes soient généralement très longs. Il est toujours possible de se tourner vers la plateforme Doctolib pour scruter les disponibilités des médecins autour de chez vous, quitte à faire une téléconsultation.

En cas d'indisponibilité totale, vous pouvez toujours aller poser des questions à votre pharmacien le plus proche. En dernier recours, vous pouvez appeler le SAMU (15) ou vous tourner vers les urgences. Depuis le 1er janvier 2022, une consultation aux urgences non suivie d'une hospitalisation est facturée 19,10 euros.

Les médecins en grève réclament notamment une hausse du prix de la consultation et dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. L'une de leurs propositions phares est de multiplier par deux le tarif de la consultation chez un généraliste. Elle passerait donc de 25 à 50 euros.

