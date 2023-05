Glyphosate : le débat concernant les risques sanitaires relancé

Le débat sur l'impact du glyphosate sur la santé est relancé. Cet herbicide, utilisé dans le Roundup de Monsanto avant d'être racheté par Bayer, est interdit pour les particuliers en France depuis 2019. Il est tout de même toujours autorisé dans l'agriculture.

Le principe de cet herbicide est de détruire tout type de plante sur lesquelles il est vaporisé. Il est notamment utilisé dans les champs, avant de semer, et entre les vignes. Très peu onéreux et très efficace, le glyphosate est l'un des herbicides les plus utilisés dans le monde. Certains pays, comme les États-Unis, ont même autorisé l'utilisation d'OGM résistants au glyphosate pour l'utiliser peu importe la période.

Son impact sur l'environnement est donc indéniable. Santé publique France a publié une étude démontrant qu'il y en avait des traces dans l'eau, l'air et la terre partout sur le territoire. En revanche, son impact sur la santé fait encore débat.

Des études montrent que le glyphosate n'est pas cancérogène

Le débat à propos de l'impact du glyphosate sur la santé est appuyé par des études qui prouvent tout et son contraire. Mardi 31 mai, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu dans un communiqué que rien ne permettait d'affirmer que le glyphosate était cancérogène : "Le Comité d'évaluation des risques de l'ECHA a formé son opinion scientifique indépendante : le classement actuel du glyphosate ne change pas".

Aujourd'hui, le fameux herbicide est classé comme pouvant causer des "lésions aux yeux" et étant "toxique pour les milieux aquatiques". C'est cette évaluation qui permet à la Commission européenne de décider de prolonger ou non l'autorisation de l'utilisation du glyphosate en Europe.

De son côté, Bayer, le groupe qui commercialise le Roundup, liste des conclusions scientifiques ayant pour but de montrer que l'herbicide est inoffensif lorsqu'il est utilisé selon les précautions recommandées. Sur le site du laboratoire, on peut lire : "Comprenant plus de 800 études rigoureuses soumises aux autorités réglementaires européennes ainsi qu’à l’examen de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) et d’autres pays dans le cadre du processus d’homologation, il (un corpus scientifique) confirme l’utilisation sûre de ces produits et le caractère non cancérogène du glyphosate dans le respect des conditions d’utilisation fixées dans les autorisations de mise sur le marché."

À chaque fois que l'expression "non cancérogène" est utilisée, Bayer précise "lorsque le produit est utilisé conformément à l’étiquette du pesticide".

D'autres études disent le contraire

Bien que plusieurs études expliquent que le glyphosate ne présente pas de risque sanitaire (cancérogène), d'autres montrent le contraire. C'est notamment le cas du CRIC, le Centre international de recherche sur le cancer. L'agence rattachée à l'OMS (Organisation mondiale de la santé) a classé en 2015 le glyphosate en "catégorie 2A : probablement cancérogène" pour l'humain et "cancérigène" pour les animaux.



Les résultats de l'étude du CRIC ont récemment été appuyés par une méta-analyse de l'Inserm (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale). Cette analyse consistait à regrouper les résultats de 5.300 études scientifiques pour en tirer des conclusions sur les risques sanitaires du glyphosate.



Selon le rapport de l'Inserm, "de nombreuses études mettent en évidence les dommages génotoxiques (cassures de l’ADN ou modifications de sa structure)" dus au glyphosate. "Ces dommages, s'ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l'apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse".



En plus des risques de cancers, l'organisation Foodwatch précise que le glyphosate est suspecté en tant que cause de certaines maladies, comme Parkinson et Alzheimer, ainsi que comme ayant un impact négatif sur les grossesses et certaines malformations du fœtus.

