Coupe du monde 2022 : Walid Regragui, l'ambitieux sélectionneur du Maroc

Opposé à l'équipe de France de football mercredi 14 décembre en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc n'arrête pas de surprendre depuis le début de la compétition, guidé par son charismatique sélectionneur, Walid Regragui.

Il a fait planer le Maroc, fait exploser le stade samedi au coup de sifflet final. Né à Corbeil Essonne il y a 47 ans, l'ambitieux Walid Regragui vient de passer 10 ans à coacher au Maroc. Il a remporté une ligue des champions africaine, ce qui lui a ouvert l'appétit. "On a placé l'Afrique parmi les quatre meilleures équipes du mondial. On va vite récupérer car il y a encore une forte équipe qui nous attend. Mais quand on veut gagner la coupe du monde, il faut être prêt à jouer tout le monde", a expliqué l'entraîneur.

Ancien coéquipier de Regragui, au début de la saison 2008 à Grenoble, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France Olivier Giroud partage le même objectif. "On m'a envoyé une photo de nous deux à l'entraînement à l'époque, c'est improbable. J'avais les cheveux mi-longs à l'époque, je lui montrerai. C'est un super mec, je suis content pour lui, ce qu'il fait avec la sélection, c'est énorme. Même si j'espère qu'on sortira vainqueur mercredi", a confié le buteur français.

Deux Grenoblois pour une finale. Mercredi soir, Walid Regragui tentera de museler Olivier Giroud pour une place en finale de la coupe du monde au Qatar.

