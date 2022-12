Coupe du monde 2022 : Hervé Renard et Claude Le Roy invités exceptionnels à J-3 de France-Maroc

L'un a signé l'un des plus grands exploits de cette Coupe du monde au Qatar avec l'Arabie saoudite face à l'Argentine (victoire 2-1), après avoir conduit le Maroc au Mondial 2018, notamment. L'autre est surnommé le "sorcier blanc" après avoir été le sélectionneur de nombreuses nations africaines et mené le Cameroun au titre en Coupe d'Afrique en 1988.

Hervé Renard (54 ans) et Claude Le Roy (74 ans) étaient les invités de "On refait la Coupe du monde", dimanche 11 décembre, à trois jours de la demi-finale entre la France et le Maroc. Comment expliquent-ils la réussite des "Lions de l'Atlas", premiers joueurs du continent africain à se qualifier pour le dernier carré ? Les voient-ils capables de réaliser un nouvel exploit face aux Bleus et ainsi briser un autre plafond de verre ?

Retrouvez un échange passionnant entre les deux Français, autour de Éric Silvestro, Xavier Domergue, Yoann Riou, Gilles Verdez, Hugo Amelin, Bruno Constant et Rémy Pigaglio, correspondant de RTL au Maroc.

