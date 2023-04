Face au retour du froid, les bienfaits du sauna

Un sauna, c’est tout simplement une pièce très chaude, chauffée de 70 à 100 degrés. Bon, en fait, c’est bien plus que cela : c’est une tradition, un rituel en Finlande. Le sauna finlandais a d’ailleurs fait son entrée, en 2020, sur la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco. Encore aujourd'hui, plus d’un Finlandais sur trois est adepte du sauna, et ne pourrait pas survivre à l’hiver sans.

Le principe du sauna, c’est d'utiliser une chaleur sèche, avec 10 à 20% d'humidité pour entraîner une forte transpiration. On a chaud, on transpire… Les vaisseaux de la peau se dilatent et le sang est envoyé vers la surface pour éliminer la chaleur et maintenir le corps à 37 degrés. Le cœur est alors obligé de battre plus vite et de pomper davantage de sang.

En chiffres, cela donne une fréquence cardiaque qui monte à 120 battements par minute, une température de la peau à 40 degrés, et une perte d'eau d'un litre par séance de sauna !

Comme un sport d'intensité modérée

Les bienfaits du sauna sont nombreux. Une élévation du rythme cardiaque, une activation de la circulation sanguine, la transpiration… cela ne vous rappelle rien ? Eh oui, une séance de sauna, c’est un peu comme faire du sport ! Un exercice d’intensité modérée.

Et d’ailleurs, on peut en attendre à peu près la même chose. Le sauna détend, réduit le niveau de stress. Il augmente la sensation de bien-être. Il dénoue les tensions, soulage les douleurs musculaires et articulaires. Et il semble même améliorer la santé cardiovasculaire.

Ce bienfait se base sur une étude finlandaise publiée en 2015 qui a suivi plus de 2000 personnes pendant 20 ans. Mais attention, cela s’est observé en prévention. Dans l’étude, les personnes étaient en bonne santé et n’avaient pas de maladies cardiaques.

Ça veut dire qu’on peut troquer son jogging contre une séance de sauna ? Ce n’est pas tout à fait cela. Désolée pour ceux qui ont la flemme, mais le sauna ne permet pas encore d’entretenir ses muscles, ni de dépenser des calories !

En revanche, c’est un bon complément à l’activité physique. Après une séance de sport, il favorise la récupération et la détente musculaire. D’ailleurs, beaucoup de salles de sport ou de piscines en sont équipées.

Le sauna aide à éliminer les toxines

Le sauna ne fait pas maigrir, mais aide-t-il à éliminer les toxines, comme on l’entend souvent ? Jamais le sauna n’a fait maigrir. On perd sans doute un kilo par séance, mais ce n’est pas de la graisse, c’est de l’eau, que l’on va reprendre en buvant. Après une séance, il est important de bien se réhydrater.



Pour ce qui est de l’élimination des toxines, là encore, ne rêvons pas ! On transpire pour se refroidir, mais ce n’est pas le meilleur moyen d’éliminer des substances toxiques. Ce sont le foie et le rein qui assurent ce boulot. La sueur, elle, contient surtout de l’eau et des sels minéraux. Et les quantités de polluants que nous éliminons de cette façon sont infimes. Donc, non, le sauna ne détoxifie pas l’organisme !

Tout le monde peut-il en profiter ?

En Finlande, on dit : "Si tu es capable d’aller au sauna… tu supporteras le sauna !". Bon, sinon, les personnes atteintes de maladies cardiaques, celles qui souffrent d’hyper ou d’hypotension, et les femmes enceintes ont intérêt à consulter leur médecin.



Les novices commenceront par de courtes séances de 5 minutes, puis augmenteront progressivement la durée. On n’y reste jamais plus d’un quart d’heure. Et dernière chose à savoir, on ne prend jamais d’alcool avant d’aller au sauna. L’alcool augmente le risque de déshydratation et de malaises. Donc, on boit, mais on reste à l’eau !

