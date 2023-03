ÉDITO - Retour des soignants non-vaccinés : "La HAS a choisi la bonne formule" pour Alba Ventura

La Haute autorité de santé (HAS) a choisi la bonne formule : elle préconise de lâcher un peu de lest sur la vaccination obligatoire contre le coronavirus pour les soignants à l'hôpital ou dans les Ehpad. Si on regarde la situation, l'épidémie de Covid est faible, les variants qui circulent ne mutent pas de manière inquiétante.

Le personnel soignant est maintenant vacciné, à plus de 86% dans les Ehpad, 89% chez les médecins. Tous n'ont pas trois ou quatre doses, mais rappelons-nous d'où nous venons : on est resté longtemps avec 20% de personnes vaccinées chez les soignants, mais la plupart ont fini par faire respecter les règles.

Je comprends ceux qui doivent être hospitalisés, et qui n'ont pas envie de se retrouver avec une infirmière qui a le Covid, qui plus est lorsqu'on est vulnérable, ou immunodéprimé. C'est pour ça que la HAS recommande toujours fortement de se faire vacciner. Et on espère que ce sera la règle pour tous ceux qui sont au contact des patients fragiles.

Soit dit en passant, les personnes qui refusent de se faire vacciner le sont pourtant contre le tétanos, la polio ou l'hépatite B. Aujourd'hui, la situation épidémique est calme, et ce sont entre 2.000 à 4.000 soignants ont refusé le vaccin. C'est assez peu, mais dans l'univers de la santé où l'on manque cruellement de bras, c'est beaucoup.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info