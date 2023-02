Édito - "Le sport, c'est la vie", selon Alba Ventura

Le sport, c'est d'abord une question de santé. C'est aussi une question de dépense publique. Le sport, c'est la vie, il faut le rappeler, parce que si on respectait les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), c'est-à-dire 2h30 de sport par semaine, on gagnerait un peu en espérance de vie. Surtout, on pourrait éviter 10.000 morts par an en Europe. On pourrait prévenir 11,5 millions de nouveaux cas de maladies d'ici à 2050.



Dans un rapport, l'OCDE a mis à jour les bienfaits du sport. Dans le détail, on pourrait éviter plus de 3,5 millions cas de maladies cardiovasculaires, 3,5 millions de cas de dépression, près de 1 million de cas de diabète de type II et plus de 400.000 cas de cancer. 1 Européen sur 3 ne bouge pas assez. On est plutôt sédentaire.

Je ne vous parle pas des enfants. Une étude a été faite en France et le professeur François Carré n'y va pas par quatre chemins. Nos enfants préparent leur infarctus à 30 ans, d'après une enquête réalisée sur 9.000 adolescents français.

Des milliards d'économie

Alors le sport, ça vaut pour tout le monde. C'est une façon de lutter contre le surpoids. Quand on fait du sport, on dort mieux. On fait travailler son cœur, on évite l'hypertension, on diminue son cholestérol, le diabète.

Conclusion : on coûte moins cher à la société. Est-ce-que vous savez combien on pourrait économiser si chacun d'entre nous pratiquait régulièrement une activité physique ? 8 milliards d'euros à l'échelle européenne, c'est pas mal. Donc n'oubliez pas : transpire aujourd'hui, souris demain !

