Diphtérie : faut-il s'inquiéter de la montée inédite des cas ?

La diphtérie est-elle de retour en France ? Une communication dévoilée lors du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses le samedi 15 avril fait état pour 2022 de 30 cas de diphtérie en France, 118 en Allemagne, 69 en Autriche et 52 en Suisse. Sur l'ensemble des cas recensés sur l'année 2022, la majorité d'entre eux ont été importés de Madagascar, de Russie, d’Afrique de l’Ouest et du Pakistan.

"C’est une situation assez exceptionnelle, toutefois on ne peut pas parler d’épidémie européenne, car il n’y a pas eu de transmissions à la population générale : ces cas restent circonscrits à des personnes arrivant de l’étranger, en situation de vulnérabilité, souvent demandeuses d’asile", souligne le Dr Sylvain Brisse, directeur du Centre national de référence de la diphtérie et directeur de recherche à l’Institut Pasteur au Figaro.

Particulièrement contagieuse, cette infection est due à la bactérie Corynebacterium diphtheriae ou une autre bactérie comme la C. ulcerans. Pour la première le mode de transmission se fait "par voie aérienne lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs sains", indique l'Institut Pasteur. La diphtérie due à C. ulcerans se transmet quant à elle par le lait de vache cru ou les contacts avec les animaux de compagnie.

Les symptômes de la diphtérie se développent en quelques jours ; ils comprennent une angine qui peut se compliquer d'atteintes cardiaques ou neurologiques et entraîner le décès. La dernière épidémie remonte à 1945, quand près de 40.000 personnes ont été touchées et 3.000 en sont mortes. Depuis la vaccination est devenue obligatoire et le nombre de cas a chuté vertigineusement.

