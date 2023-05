DÉBAT - La cigarette électronique est-elle dangereuse pour la santé ?

Ce mardi 31 mai, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, le président mexicain annonçait l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques dans tout le pays. Le Mexique est le 32e pays à adopter une telle mesure. Alors, les vapoteuses sont-elles si dangereuses et devrait-on en faire autant en France ?

Le président mexicain explique que ces cigarettes électroniques sont mauvaises pour la santé. C'est, dit-il, "un mensonge de dire qu'elles sont une alternative au tabac". Selon le professeur Bertrand Dautzenberg du service de pneumologie de l'Hôpital de la Salpêtrière à Paris, "la cigarette électronique n'est pas dangereuse en elle-même".

"C'est plus dangereux que de rien prendre mais par rapport à la cigarette, c'est infiniment moins dangereux. Le danger des arômes qu'il y a dedans est nul. Toutes les études montrent des dangers très très faibles. Et comme la cigarette électronique est utilisée à 90, 95 voire 99% par des fumeurs, elle est vraiment une alternative au tabac", poursuit le Pr Dautzenberg.

Selon lui, en prenant cette décision, le président mexicain "veut favoriser l'industrie du tabac". "L'immense majorité des gens qui fument et qui passent à la cigarette électronique ne l'utilisent que pour un temps et arrêtent après. Donc il y a plus d'ex-vapoteurs en France qu'il n'y a d'ex-fumeurs", estime-t-il.

