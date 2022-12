Une nouvelle vague de Covid-19 menace la France depuis plus d'une semaine. Les contaminations repartent à la hausse, tout comme les hospitalisations, ce qui fait craindre un hiver compliqué dans les hôpitaux avec la grippe et la bronchiolite qui sévissent au même moment.

Le responsable de cette recrudescence de l'épidémie : le variant Omicron de la Covid-19 et plus précisément son sous-variant BA.5 qui représentait 93,5% des sous-lignages du variant Omicron au début du mois de novembre, selon les données de Santé publique France. Identifié en premier en Afrique du Sud, le variant BA.5 se transmet plus facilement que le BA.2. Cela lui permet de s’imposer, notamment à cause de sa capacité à réinfecter des personnes contaminées il y a quelques mois.

Les symptômes de ce variant sont assez communs : fatigue, toux, fièvre et maux de tête. D'autres peuvent également toucher les personnes contaminées, comme la perte du goût et/ou de l'odorat, les nausées, les vomissements et la diarrhée.

