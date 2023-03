C'est une donnée intéressante alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter ces dernières semaines. Selon François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, les recontaminations à la Covid-19 "intervenir un mois ou un mois et demi après".

Concrètement, cela signifie que les scientifiques ont désormais des données sur le délai entre deux contaminations au coronavirus. Une donnée importante alors que plusieurs Français ont attrapé la maladie plusieurs fois depuis le début de l'épidémie. Sur France Info, le biologiste a détaillé le résultat des recherches menées jusque-là : "C'est souvent avec les enfants, la famille et dans les Ehpad. Les clusters que l'on découvre sont à 57% dans les Ehpad et les établissements médiaux avec des personnes handicapées à 14%. Dans les entreprises, on est à 8% et dans les crèches à 10%", explique-t-il.

Selon Santé publique France, la France a franchi la barre des 130.000 cas quotidien ce lundi 28 mars. Un chiffre qui ne cesse de progresser. Un autre chiffre est à souligner et il n'est pas bon : le nombre de personnes admises en réanimation est, lui aussi, en hausse. 174 personnes se trouvent dans les hôpitaux français. C'est 50 de plus que la semaine dernière.

