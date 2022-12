Coronavirus en Chine : l'explosion des contaminations est-elle une menace pour l'Europe ?

Après trois ans de mesures draconiennes, la Chine a décidé d'abandonner sa politique zéro Covid. Mardi 20 décembre, le nombre de contaminations explose. Le coronavirus pourrait causer la mort de un à deux millions de Chinois dans les prochains mois.

Plusieurs paramètres inquiètent. D'abord, la population chinoise n'est pas aussi bien vaccinée qu'en France : 40 % à 60 % des plus de 60 ans ne seraient pas protégés. Par ailleurs, les vaccins chinois sont moins efficaces que les nôtres contre les formes graves. Enfin, avec la politique zéro Covid et les confinements répétés, peu de Chinois ont contracté la maladie. Ils sont très peu immunisés, et donc, plus susceptibles de tomber malades.

Cette cascade de contaminations peut-elle atteindre la France ? Le variant Omicron circule en Chine, comme dans l'Hexagone. Selon l'épidémiologiste Antoine Flahault, une vague épidémique si importante risque de faire émerger de nouveaux variants.

"Il pourrait émerger un variant qui ne s'appelle pas Omicron, qui émerge et qui vienne se qualifier parce qu'il sera plus compétitif que les précédents", a détaillé l'épidémiologiste. Il recommande de surveiller de très près la situation en Chine pour ne pas se laisser surprendre, en cas d'apparition d'un nouveau variant.

