Coronavirus : comment se faire vacciner avec les nouveaux vaccins contre Omicron ?

C'est ce lundi 3 octobre que démarre la campagne de rappel avec les nouveaux vaccins contre la Covid-19, adaptés cette fois, et c'est la nouveauté, au variant Omicron. Ceux qu'on utilisait jusqu'à présent en France avaient été fabriqués à partir du virus chinois du début de l'épidémie. Les laboratoires ont donc travaillé cette fois pour mettre au point un vaccin qui doit permettre de limiter les formes graves contre Omicron, car c'est bien ce variant qui circule quasi exclusivement aujourd'hui dans notre pays.

Pour se faire vacciner pour l'instant, peu de centres sont ouverts. Il vaut mieux s'adresser à son médecin ou à son pharmacien, une infirmière ou une sage-femme. Plus de 500.000 doses ont déjà été livrées ces derniers jours. En novembre, 12 millions seront disponibles. Ces vaccins devraient être plus efficaces pour éviter une forme grave.

Ce vaccin est recommandé aux plus de 60 ans, mais aussi, quel que soit leur âge, à toutes les personnes fragiles, celles qui souffrent de diabète, d'hypertension, les femmes enceintes, les immunodéprimés et aussi à leur entourage et au personnel soignant. Pour les plus âgés, qui ont déjà eu quatre doses, ils peuvent en faire une cinquième, mais il faut attendre depuis la dernière injection ou s'ils ont été malades, trois mois pour les plus de 80 ans et six mois pour les autres.

