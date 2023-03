Coronavirus : les risques de réinfection à Omicron 10 fois supérieurs à Delta

Combien de fois pouvons-nous être contaminés à la Covid-19 ? L'hebdomadaire anglais New Scientist a rapporté que les risques de réinfection à Omicron étaient bien plus élevés qu'avec le variant Delta. En s'appuyant sur des données de l'office britannique des statistiques, le journal écrit : "Du 20 décembre 2021 au 20 mars 2022, période durant laquelle Omicron était le variant dominant, le risque de réinfection s'est révélé dix fois plus élevé que lorsque le variant delta dominait."

En France, Santé Publique France alertait déjà dans une note publiée le 17 février : "Les réinfections possibles par le SARS-CoV-2 ne sont pas des évènements rares, particulièrement dans le contexte de forte circulation du variant Omicron au cours de la 5e vague épidémique."

Pour rappel, de nombreuses études montrent que l'immunité à la Covid-19 diminue avec le temps que ce soit pour les personnes déjà infectées ou celles vaccinées. Aussi, le variant Omicron échappe mieux à cette immunité que les précédents variants. Toutefois, l'une des chercheuses de l'office britannique des statistiques a insisté sur le fait que les personnes non-vaccinées sont beaucoup plus "susceptibles d'être réinfectées que celles qui le sont".

