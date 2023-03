Coronavirus : bientôt un vaccin français efficace sur tous les variants ?

Les vaccins anti-Covid en circulation sont-ils moins efficaces sur certains variants de la Covid-19 ? La question est posée depuis l'apparition du dangereux variant Delta ou encore du moins grave mais plus contagieux Omicron. Pour y remédier, LinKinVax, une société de biotechnologie française a annoncé le développement et la fabrication de son vaccin anti-Covid, efficace contre les variants.

Dans un communiqué de presse publié le 15 mars dernier, LinKinVax avait annoncé sa collaboration avec GTP Bioways, un laboratoire pharmaceutique toulousain. "La technologie innovante de LinKinVax repose sur un anticorps monoclonal ciblant directement les cellules fondamentales du système immunitaire pour la stimulation et la régulation des réponses immunitaires", explique la biotech, précisant que ce vaccin sera capable de cibler "des séquences du SARS-CoV-2, de ses variants, mais également des séquences communes et conservées chez d'autres virus de la même famille".

"Notre objectif est de démarrer les essais cliniques mi-2023 et de contribuer sur la durée à la gestion du risque sanitaire et économique lié à la pandémie", a de son côté commenté André-Jacques Auberton-Hervé, Président et Co-fondateur de LinKinVax.

