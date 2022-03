Ce nouvel allégement des mesures concerne tous les Français, quel que soit leur statut vaccinal. Depuis ce lundi 21 mars, toutes les personnes détectées positives au coronavirus ne doivent plus s'isoler. Cela signifie donc que même les personnes non-vaccinées ne sont plus obligées de passer sept jours isolés et sans sortir. Et cela concerne les adultes comme les enfants donc il n'y aura plus de jours d'école ratés pour cause de cas contact.

Le ministère de la Santé a publié de nouvelles recommandations en ce sens en fin de semaine dernière. Dans ce document, on peut lire : "À compter du 21 mars 2022, conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 11 février 20228, les personnes contacts à risque, quel que soit leur statut vaccinal, ne seront plus tenues d’observer une période d’isolement".

Néanmoins, les personnes cas contacts doivent toujours continuer d'appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur au contact d’autres personnes. Les cas contacts doivent aussi limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles et télétravailler dans la mesure du possible.

Après un abandon de la grande majorité des restrictions sanitaires, c'est donc au tour du statut de cas contact d'être revu. Pourtant, on assiste aujourd'hui à un réel rebond épidémique en France. 81.283 nouveaux cas ont été détectés au cours des dernières 24h ce dimanche 20 mars 2022.