Coronavirus : 3 premiers cas du sous-variant BA.2.75, dit "Centaure", détectés en France

Son nom a tendance à faire peur. Pourtant, il n'a rien d'officiel. Le sous-variant d'Omicron BA.2.75, surnommé "Centaure" ou "Centaurus" par les internautes, a été identifié pour la première fois chez trois patients en France, a indiqué ce vendredi 22 juillet Santé Publique France. Ces personnes ont été testées dans le Grand Est, en Martinique et en Occitanie.

D'abord détecté en Inde, puis au Japon, en Australie mais aussi en Europe, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, BA.2.75 contient 8 mutations dans la protéine Spike par rapport à BA.2, dont il est lui-même une mutation. D'où le fort intérêt qui lui est porté par les autorités de santé alors que l'épidémie recule en France et que le pic de la 7e vague vient d'être passé.

Ces mutations pourraient lui conférer des caractéristiques favorables à la propagation du virus comme une plus forte contagiosité et une meilleure résistance aux vaccins. Pour le moment, aucune étude n'est parue quant à sa dangerosité et sa virulence.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info