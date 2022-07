Coronavirus : pourquoi le Conseil scientifique va-t-il disparaître ?

Depuis mi-mars 2020, le Conseil scientifique a délivré 90 avis ou notes sur la situation sanitaire et les moyens de contrer les vagues épidémiques. Le 31 juillet, il tirera sa révérence. "Je ne pense que Covid depuis 24 mois, il est temps qu'il y ait une vision nouvelle, c'est le moment de passer la main", avait déclaré fin juin son président Jean-François Delfraissy sur RTL.

Le Conseil va disparaître en même temps que la France en finira officiellement avec l'état d'urgence sanitaire. Depuis plusieurs mois, l'exécutif martèle qu'il faut apprendre à "vivre avec" le virus, malgré une septième vague épidémique portée par le sous-variant d'Omicron BA.5 dont nous venons tout juste de passer le pic de contaminations. L'exécutif est d'ailleurs loin d'avoir toujours suivi les préconisations de cette dizaine de scientifiques, ou alors à retardement pour certains confinements. Il a aussi tardé plusieurs fois à diffuser ses avis.

Un "Conseil de la Science" pour lui succéder ?

Mais le Conseil scientifique devrait avoir un successeur, pas uniquement focalisé sur la pandémie de coronavirus. Après fin juillet, un "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires", au-delà du Covid, doit prendre le relais du Conseil scientifique. Comme "les risques évoluent", "non seulement infectieux mais aussi liés à la qualité de l'air, de l'eau et de la terre, à l'impact du changement climatique", le ministre de la Santé François Braun juge "indispensable (...) un comité pérenne, constitué de diverses disciplines scientifiques".

Dans son dernier avis mercredi 20 juillet, le Conseil scientifique a plaidé pour que la "multidisciplinarité" reste l'une des caractéristiques du futur comité.

Il a aussi suggéré la création à l'automne d'un "Conseil de la Science", un groupe de scientifiques de haut niveau, pour éclairer l'exécutif "sur les avancées de la Science, et ce, indépendamment des crises".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info