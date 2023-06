Comment prendre soin de ses pieds en été ?

En période estivale, on a tendance à tomber les chaussettes et à enfiler des sandales, voir à marcher pieds nus. Mais il ne faut pas oublier de protéger nos pieds. Première chose, on les hydrate chaque jour, ce qui limite la formation de corne. On peut utiliser un soin pour le corps que l’on étire jusqu’à la plante des pieds. Mais, on ne le passe pas entre les orteils pour éviter les problèmes de macération. Les crèmes à base d’urée sont intéressantes, car elles ont des propriétés exfoliantes et réduisent la couche cornée.

Si cette dernière est trop épaisse, elle perd de sa souplesse et se fissure. On peut en retirer un peu avec une râpe ou une pierre ponce, mais jamais à sec pour ne pas abîmer la peau. On le fait après avoir trempé ses pieds dans de l’eau tiède, et jamais plus d’une fois par semaine. En été, en plus de la crème hydratante, il faut penser à la crème solaire.

Attention aux coups de soleil

Les pieds, c’est une des parties du corps qu’on a tendance à négliger. Or, il faut aussi les protéger contre les coups de soleil et le cancer de la peau. Les dermatologues recommandent d’appliquer un écran solaire sur le dessus des pieds, mais aussi sur la plante des pieds, si par exemple, on reste sur la plage les pieds en éventail.



Les cancers de la peau peuvent, en effet, se développer sur n’importe quelle partie des pieds, même sous les ongles. Donc, on vérifie l’évolution des taches, y compris sur la voûte plantaire.