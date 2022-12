Comment éviter ou atténuer la gueule de bois ?

La période des fêtes se caractérise par des excès de table et d’alcool. La gueule de bois menace certains d’entre nous. Premier conseil pour l'atténuer : ne pas trop abuser car l’alcool est un véritable poison. Quand on boit de l’alcool, on accumule assez vite un certain nombre de toxiques issus de la dégradation de l’éthanol. L’éthanol est dégradé en acétaldéhyde, qui provoque des dégâts dans l’ensemble de l’organisme. Les symptômes de la gueule de bois - maux de tête, bouche pâteuse, fatigue, nausées, palpitations… - viennent aussi du fait que l’alcool déshydrate car il agit comme un diurétique.



Que faire d'autre ? Il faut prendre son temps pour boire. Déguster aide à boire moins d’alcool. Et il faut consommer beaucoup d’eau pour combattre la déshydratation provoquée par l’alcool. Une bonne astuce consiste à toujours alterner les verres d’eau et d’alcool. Il est conseillé de boire environ un litre d’eau pour quatre verres d’alcool standards. Le lendemain, on pense encore à bien s’hydrater. Outre l’eau, on peut prendre des tisanes, par exemple à base de romarin ou de chardon-marie pour soutenir le foie, et des bouillons qui permettent de refaire le plein de minéraux.

Faut-il vraiment éviter les mélanges d'alcool ?

Pour minimiser la gueule de bois, on entend souvent dire qu’il faut préférer les alcools clairs car ils contiennent moins de congénères que les alcools sombres, type whisky, rhum ambré, vin rouge. Ce sont des impuretés issues notamment de la fermentation, mais en réalité cela ne joue pas de façon importante sur la gueule de bois.



Quant aux mélanges qui rendent malades, c’est une légende urbaine. Ce qui compte, c’est le taux d’alcoolémie qu’on atteint avec sa consommation. Donc la meilleure prévention de la gueule de bois, c’est d’essayer de se ménager en buvant raisonnablement.

Les femmes supportent moins bien l'alcool

Nous ne réagissons pas tous de la même manière à l’alcool. Généralement, les femmes supportent moins bien l’alcool que les hommes, en raison de leur composition corporelle. En plus, elles disposent de moins d’enzymes pour dégrader l’alcool et donc son élimination est moins rapide. Il y a d’autres facteurs qui interviennent, pas seulement le genre, mais aussi la corpulence, l’âge, le fait d’être à jeun ou non, l’état de santé, la prise de certains médicaments… D’ailleurs, l’alcool et les médicaments ne font pas bon ménage.



Pourquoi il ne faut pas prendre trop de paracétamol ?

À propos de médicaments, est-il vrai que prendre du paracétamol permet de réduire la gueule de bois ? Ce n’est pas une bonne idée. Le foie déjà bien sollicité par la consommation excessive de boissons alcoolisées aura plus de mal à métaboliser le paracétamol. "Il n’est pas conseillé de prendre trop de ce médicament dont la toxicité augmente dans ces circonstances. Pas plus d’un comprimé de 500 mg une fois toutes les six heures", précise le Dr Laurent Chevallier, nutritionniste.



L’ibuprofène et l’aspirine pourraient être préférables, sauf contre-indications, mais ils irritent l’estomac, ce que fait déjà l’alcool. Donc, le meilleur médicament de la gueule de bois, c’est certainement celui qu’on ne prend pas…

Une pilule "anti-gueule de bois" préventive, est-ce possible ?

Il y a aussi des produits qui prétendent réduire la gueule de bois en facilitant l’élimination de l’alcool. Le dernier en date, qui s’ajoute à la longue liste des produits prétendument miracles, c’est la pilule Myrkl à prendre avant de boire. Le laboratoire suédois qui commercialise ce complément alimentaire affirme qu’il dégrade jusqu’à 70% de l’alcool en une heure. Pour dire cela, il se base sur une étude menée sur seulement 24 participants n’ayant bu qu’une petite quantité d’alcool. Selon le Dr Laurent Chevallier, aucun produit ne peut empêcher la gueule de bois, ni faire baisser de façon conséquente l’alcoolémie.

Une fois que l’alcool est ingéré, il faut attendre… En général, on met environ 2 heures pour éliminer la dose d’alcool contenue dans un verre standard, celui que l’on sert dans un bar.

