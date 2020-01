Enfants : le trouble du déficit de l'attention

publié le 30/01/2020 à 01:41





Jean-Louis est avec une femme depuis 2 ans. Ils se voient les week-end car ils ont chacun leur travail. Mais depuis quelques mois, Jean-Louis constate que sa compagne lui parle de mariage et qu'elle voudrait qu'il s'investisse encore plus. Avec toutes ces remarques, Jean-Louis se pose des questions sur ses sentiments envers elle.

Sarah a un fils de 9 ans qui a de trouble du déficit de l'attention, reconnu par la MDPH. Depuis qu'il est en primaire, il subit du harcèlement. Mais à chaque fois, c'est le fils de Sarah qui est mis en cause et puni. Malgré les constations des coups aux urgences, le directeur de l'école n'en n'a que faire. Lorsque Sarah a décidé de changer son fils d'école, le directeur a fait un signalement auprès des services sociaux. Sarah est dévastée. Elle met tout en place pour le bien de son enfant et elle se retrouve remise en question.

Sophie a rencontré son coup de foudre il y a 20 ans. Ils se fréquentent de temps en temps entre deux relations. A Noël, elle a recontacté cet homme qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans. Il est en couple. Sophie a l'impression qu'il serait tout de même disposé à la revoir. Elle en a envie mais pas de la même façon que leurs relations précédentes.

Adélaïde a été harcelée en primaire et au collège. Elle souhaitait réagir au témoignage de Sarah et sur l'importance du cocon familial dans ce genre de situation.

José était avec sa compagne depuis 4 ans. Sa compagne l'a quitté le 1er janvier sur une méprise à cause d'un sms. José sait que sa compagne souffre de son passé et qu'elle réagit à vif, comme si ce n'était pas elle. Il voudrait qu'elle l'entende mais elle ne veut rien savoir. José est désemparé face à cette situation sur laquelle il n'a pas de prise.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence cité à l'antenne :

- Non au harcèlement : 3020 (numéro vert)

