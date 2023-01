Comment combattre la toux ?

La toux est un symptôme courant quand on a une infection respiratoire saisonnière, comme la rhinopharyngite ou la laryngite. Pourtant, ses mécanismes sont assez encore assez mal connus. Lors d’une infection ORL, la toux est un réflexe qui sert à évacuer les sécrétions qui encombrent les voies respiratoires. Mais elle est aussi certainement due à l’action directe du virus sur les nerfs qui déclenchent la toux. La toux, c’est, en effet, très utile pour le virus qui va ainsi se disséminer et coloniser d’autres organismes.

On essaie souvent d’enrayer la toux avec le premier sirop venu. Ce n’est pas un bon réflexe, mais on peut le comprendre car la toux est vraiment un symptôme gênant, notamment la nuit car elle peut empêcher de dormir et donc fatiguer. Le problème, c’est que les médicaments dont on dispose pour combattre la toux sont décevants.

Comme le souligne le Pr Laurent Guilleminault, pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse, ces médicaments ont été mis sur le marché il y a très longtemps et leur efficacité a été évaluée sur la base d’études qui ne seraient pas recevables aujourd’hui. En plus, ces médicaments n’ont pas forcément un bon profil de tolérance.

Des médicaments peu efficaces et avec de possibles effets secondaires

Les médicaments antitussifs sont peu efficaces, et en plus, ils peuvent présenter des effets secondaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les antitussifs codéinés sont maintenant sur prescription et réservés aux adultes. Quant aux sirops en vente libre à base d’antihistaminiques, ils ont aussi des effets secondaires, et peuvent rendre somnolents. Leur effet sédatif peut être bénéfique pour pouvoir mieux dormir la nuit, mais c’est bien tout ce que l’on peut en attendre, car les antihistaminiques n’ont pas fait la preuve de leur efficacité contre la toux en elle-même. Quant aux expectorants donnés en cas de toux grasses pour diminuer les sécrétions, ils ne servent pas à grand-chose non plus.



Et du côté des remèdes naturels ?

Côté remèdes naturels, le miel fonctionne un peu comme une pastille. Sa texture étant assez épaisse, quand on le consomme, il va tapisser la muqueuse de la gorge et réduire les irritations. En 2020, l'analyse de plusieurs études a permis d’arriver à la conclusion que le miel est plutôt une bonne option. Pour combattre la toux, il peut être aussi efficace que les sirops ou autres médicaments antitussifs mis sur le marché. En plus, il a l’avantage d’être moins pourvoyeur d’effets secondaires que les médicaments. Il apporte juste quelques calories supplémentaires. Et en raison du risque de botulisme, on n’en donne surtout pas aux nourrissons de moins d’un an.

Avoir une bonne hygiène du nez

Des choses simples, comme se nettoyer le nez avec une solution d’eau de mer isotonique, permettent de diminuer les sécrétions si on en a. Et il faut surtout s’armer de patience. Si elle est en lien avec une infection virale, une rhinopharyngite ou une bronchite par exemple, la toux peut durer une, deux, voire trois semaines, et ensuite la plupart du temps, elle va finir par disparaître. Selon le Pr Laurent Guilleminault, il faut consulter si la toux persiste plus de 3 semaines, et des examens complémentaires sont nécessaires si elle dure depuis 8 semaines.

