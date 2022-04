Complexes : changer le regard sur soi

Suite à un accident, Sophie a décidé de faire appel à un chirurgien esthétique pour masquer les séquelles sur son visage. Mais le résultat de l'opération ne semble pas être au rendez-vous. Depuis des mois, Sophie tente de récupérer son dossier mais le chirurgien temporise.

Patrick a divorcé mais son ex-femme le recontacte de plus en plus. Ils comment à renouer une relation. Seulement, Patrick a quelques problèmes avec l'alcool et au niveau de son intimité. Il n'ose pas parler de tout cela à son médecin.

Claude a entendu le témoignage de Patrick. Il souhaite partager son expérience. Avec les confinements, il s'est retrouvé dans une grande solitude et a commencé à boire. Il en a pris conscience et a demandé de l'aide. Il est aujourd'hui suivi médicalement.

Nicole a développé un complexe de son nez lorsqu'elle était adolescente. Elle a décidé de se faire opérer lorsqu'elle avait à peine 30 ans. Nicole a constaté que dans sa famille, personne n'avait remarqué qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique et que sa famille ne l'avait jamais vraiment trop regardée.

Marie a été quittée brusquement par son mari. Elle a par la suite enchainé les relations avec les hommes. Des relations souvent destructrices, dans lesquelles elle était dévalorisées. Marie recherche désespérément le sentiment d'être aimée dans ses relations charnelles mais sent qu'elle est en train de s'effondrer.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

