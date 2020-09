Emmanuel Carrère passe de la médiation à "l'abominable" psychiatrique dans "Yoga"

publié le 10/09/2020 à 11:30

Emmanuel Carrère n'avait rien publié depuis 2014 et l'impressionnant succès du Royaume, un récit sur les origines du christianisme. L'auteur de D'autres vies que la mienne, L'Adversaire ou La Moustache était donc l'écrivain le plus attendu de cette rentrée. En cette rentrée il publie Yoga (POL).

Emmanuel Carrère pratique le yoga depuis plus de 30 ans. Dans l'euphorie du triomphe du Royaume, il y a 5 ans, il se met en tête d'écrire "un petit livre souriant et subtil" sur le yoga et les bienfaits de la méditation, persuadé que ça pourrait faire un carton. C'est ainsi que commence son nouveau livre... 150 premières pages un peu longues mais souvent drôles.



Et puis, tout bascule. L'attentat contre Charlie Hebdo interrompt le stage de yoga qu'était en train de suivre Emmanuel Carrère. Le retour violent du réel ne s'arrêtera pas là. L'écrivain sombre dans une terrible dépression, des troubles bipolaires en réalité, diagnostiqués par les psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne. Il va y passer 4 mois. Un redoutable constat d'échec pour le yoga censé mener à l'équilibre intérieur.

Ce séjour à Sainte-Anne rassemble les pages les plus fortes de son livre, une plongée aux enfers de la maladie psychiatrique, au seuil de la folie. Injections à hautes doses de kétamine, un puissant psychotrope, séances d'électrochoc et la terrible tentation du suicide pour mettre fin aux souffrances. Emmanuel Carrère n'avait jamais rien eu d'aussi difficile à écrire jusqu'à présent.

"C'est très difficile. Mais pas seulement parce que l'expérience est très douloureuse, très cruelle, très violente. Mais aussi parce que quand on n'est plus dans cet état, il est très difficile de se le rappeler vraiment, de se le représenter, raconte l'écrivain. On a vécu quelque chose d'abominable et quand on n'y est plus, ce caractère abominable est quelque peu déréalisé".

Aujourd'hui, Emmanuel Carrère est sorti du gouffre. La médecine y a sa part bien sûr mais aussi l'envie de se réintéresser à d'autres vies que la sienne. L'écrivain est parti sur l'île grecque de Léros donner des cours d'alphabétisation à de jeunes migrants et dans un passage de toute beauté, Emmanuel Carrère fait d'une vidéo de la célèbre pianiste Martha Argerich jouant la Polonaise héroïque de Chopin la superbe métaphore de sa renaissance.