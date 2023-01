Biafine : pourquoi les dermatologues alertent sur une application quotidienne ?

Le tube blanc aux inscriptions en lettres capitales vertes est bien connu des Français sujets aux coups de soleil. Pourtant, la Biafine a un nouveau succès depuis quelques semaines à l'international. En effet, de nombreuses tiktokeuses américaines prônent la fameuse crème en utilisation quotidienne. Les dermatologues rappellent alors que la Biafine est un médicament qui peut avoir de graves conséquences s'il est appliqué comme crème de jour.

Plébiscitée en cas de brûlures superficielles, pour le traitement d’érythèmes secondaires ou pour des traitements de radiothérapies, la Biafine a pris place dans les trousses médicales des familles françaises depuis de nombreuses années. Mais sur les réseaux sociaux, certaines la présente comme "un produit magique".

Interrogé par Le Parisien, la dermatologue Audrey Drey explique le principe actif de la Biafine est la trolamine. "C'est un tensioactif qui crée l'émulsion. Elle peut réagir avec des molécules de l'environnement qui s'appellent les nitrites pour former les nitrosamines. Ce sont des molécules qui sont cancérigènes", détaille la spécialiste. Par ailleurs, les parabens présents dans le produit sont quant à eux "suspectés d’avoir des effets perturbateurs endocriniens".

Cette analyse est également partagée par la dermatologue Marie Jourdan interrogée par le média Brut. La spécialiste ajoute que la crème vendue à 6 euros en France contient 16 ingrédients. "Ça fait beaucoup trop d'ingrédients pour n'avoir que des aspects bénéfiques", soutient-elle. Par ailleurs, sur le Tik Tok de Vice, le média explique aussi que la Biafine peut aussi fragiliser la peau et la rentre plus sensible au soleil.

