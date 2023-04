Comment bien s'adapter au changement de saison ?

La météo nous influence. Avec l’arrivée de l’automne, les journées raccourcissent et les températures baissent. Cela peut avoir des conséquences sur nos activités. Et rien que cela joue sur notre forme. Si on réduit certains loisirs à cause du mauvais temps, cela peut affecter notre moral. Mais ce n’est pas tout : le manque de lumière a une action directe sur notre organisme.

Le manque de lumière modifie l’horloge interne de notre corps. Et des hormones régulatrices de l’humeur, comme la sérotonine, varient avec les saisons. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux journées qui raccourcissent. On estime que 5% de la population souffrent de "trouble affectif saisonnier".

On parle aussi couramment de dépression saisonnière. Mais sinon, la grande majorité d’entre nous ressent juste un blues automnal, beaucoup plus léger, que l’on peut assez facilement combattre.

Profiter le plus possible de la lumière du jour

Pour booster son moral, on peut essayer de continuer autant que possible les activités que l’on pratique le reste de l’année et qui nous font plaisir. Il est également conseillé de sortir dès qu’on le peut. Même s’il fait gris, il est bénéfique de profiter de la lumière du jour.



On peut pratiquer le koselig, qui permet aux Norvégiens d’aborder l’hiver de façon positive. C’est une coutume consiste à se créer un environnement confortable et chaleureux avec les personnes que l’on aime et aussi à passer du temps à l’extérieur, à organiser beaucoup d’activités en plein air. Rester connecter à la nature et aux autres est un excellent moyen de garder le moral. Et c’est scientifiquement prouvé. Une nouvelle étude vient encore de le confirmer. Elle montre qu’une simple promenade d’une heure dans la nature réduit l’activité de l’amygdale, une région du cerveau impliquée dans le stress, et que cela permet d’avoir une meilleure santé mentale.

Manger des produits frais de saison

Pour garder la forme, faut-il changer le contenu de son assiette ? Il est conseillé de manger des produits de saison. La nature est plutôt bien faite car elle nous apporte ce dont nous avons besoin au bon moment. En automne, les fruits et les légumes de saison, comme les choux, les navets, les courges, les agrumes, sont riches en minéraux et en antioxydants qui soutiennent notre immunité.

En revanche, on n’a pas besoin de manger plus. Si le froid risque de faire exploser notre facture de chauffage, il ne fait pas brûler beaucoup plus de calories sous nos latitudes et avec notre mode de vie.

Bouger plutôt que cocooner

Oui, et pourtant, il vaut mieux bouger que rester sur son canapé. Le mouvement réchauffe. En plus, cela redonne de l’énergie et remonte le moral. L’activité physique est, avec la lumière, le meilleur antidépresseur naturel. D’ailleurs, c’est traitement recommandé avant tout médicament, pour les dépressions légères à modérées.

