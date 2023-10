Autisme : quand le diagnostic n'est qu'un premier pas

Richard Delorme est le chef du service pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Il reçoit un jour en consultation un enfant de 8 ans passionné par le bruit des machines à laver. Ses parents pensent à un trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Le professeur raconte dans Symptômes qu'il a abouti à un tout autre diagnostic…

Le petit garçon est le premier enfant du couple. "Il est timide, un peu isolé des autres, évite le regard, pose peu de questions. Comme le père est assez réservé, il s'est dit que c'était le même caractère", raconte Richard Delorme.

L'enfant est relativement intégré dans ses premières années d'école. En CP, il fournit des efforts importants pour apprendre à lire et à écrire. Mais son attrait pour les machines à laver est toujours présent. A 15 ans, alors qu'ils sont en vacances, "ses parents sont obligés de rentrer. Sa cassette, où il enregistre les sons des machines à laver, est cassée, et il est devenu très anxieux", se souvient le médecin.

Quand on dit "autisme", tout le monde tombe de sa chaise. Mais passé ce diagnostic, on ne sait pas grand-chose. Richard Delorme

Richard Delorme, spécialiste de l'autisme, le voit à plusieurs reprises. "L'enfant est incapable de dire pourquoi il a cette passion. En réalité, ce qui prédomine, ce ne sont pas les machines à laver, mais le reste : la difficulté dans les relations, le retard de langage… Tous ces éléments mis bout à bout sont caractéristiques d'un trouble autistique."

Pour le professeur Delorme, l'annonce est délicate. "Quand on dit 'autisme'', tout le monde tombe de sa chaise. Mais passé ce diagnostic, on ne sait pas grand-chose." En accord avec la famille et l'école, l'enfant va suivre une scolarité adaptée.

De très bonnes capacités intellectuelles

Il doit se rendre à l'hôpital plusieurs jours par semaine, ce qui demande beaucoup d'énergie à ses parents. Objectif : "Connaître autant ses limites que ce qu'il est capable de faire, pour mieux l'accompagner." Au fil des années, l'adolescent devenu adulte montre de très bonnes capacités intellectuelles.

Aujourd'hui, "il est chef d'entreprise dans l'électroménager." Pour Richard Delorme, "c'était une évidence qu'il devait travailler dans ce secteur." Il est marié et a un fils. "On stigmatise beaucoup les personnes qui ont un trouble autistique. Il a une vie construite avec ses particularités, mais qui est celle de tout un chacun. C'est important de le souligner."