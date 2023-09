Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont souffre d'une fracture au niveau de la mâchoire mais reste dans le groupe

Le capitaine des Bleus n'a peut-être pas encore dit son dernier mot dans cette Coupe du monde. Victime d'une choc violent jeudi soir à Marseille face à la Namibie, Antoine Dupont souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique". Le demi de mêlée du XV de France reste toutefois dans le groupe, a annoncé ce vendredi 22 septembre la Fédération française de rugby.

"Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité", ajoute la FFR. Lors de la victoire écrasante du XV de France jeudi soir face à la Namibie (96-0) et 14 essais inscrits, Antoine Dupont a cédé sa place à la 46e minute de jeu sur protocole commotion à la suite d'un choc violent à la tête du centre des Welwitschias Johan Deysel, exclu sur l'action. "J'espère qu'il pourra répondre présent dans quinze jours, j'espère que ce n'est rien de grave. On attend tous les résultats avec impatience. Quand il est sorti, on s'est douté que c'était un peu grave", a déclaré Gaël Fickou, le centre des Bleus, après la rencontre.

Le XV de France dispose désormais d'un peu plus de deux semaines sans match, pour préparer l'ultime rencontre de la phase de groupe face à l'Italie, le 6 octobre à Lyon.

