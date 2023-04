Le gingembre est employé dans la médecine traditionnelle chinoise pour prévenir les rhumes et les grippes et serait également un excellent remède contre la douleur et la fièvre. Certaines études indiquent qu'il peut également aider en cas d'inflammation

Le gingembre est aujourd’hui considéré comme un véritable "superaliment" en Europe. Pour cause, il bénéficie d’une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants.

Depuis très longtemps, le gingembre est consommé pour soulager différents problèmes tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête, comme l'explique Passeport Santé. Le gingembre peut être utilisé sous différentes formes, comme en capsules, en poudre, en tisanes, frais ou en sirop.



Tout d'abord, le gingembre moulu est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l’homme, leurs besoins en ce minéral étant différents. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres.

1. Un pouvoir antioxydant

Le gingembre frais possède aussi une forte activité antioxydante comparativement à d’autres légumes et épices consommés en Asie. À la suite d’une trentaine d’analyses effectuées, le gingembre, ainsi que le curcuma, la menthe, la coriandre, le brocoli et les choux de Bruxelles, se sont classés parmi les 14 végétaux frais les plus fortement antioxydants.

Le principal composé actif du goût piquant du gingembre frais est le gingérol. Sa propriété anti-inflammatoire et antioxydante est bien connue et son potentiel anticancer est démontré. Une récente étude a démontré un effet prometteur du gingembre comme agent thérapeutique dans le traitement du cancer de la prostate. Durant la déshydratation du gingembre, le gingérol est converti en composés nommés shogaols. Ce groupe de composés se retrouve donc en plus grande quantité dans le gingembre séché ou en poudre que dans le gingembre frais.

Une étude démontre que les shogaols pourraient protéger les cellules d’un composé impliqué dans le développement de la maladie d’Alzheimer.

2. Des vertus anti-inflammatoires

Parmi les composés anti-inflammatoires connus du gingembre, on retrouve principalement le gingérol dont les effets bénéfiques ont été également observés chez l’animal.

Chez l’humain, la consommation de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs reliées à l’arthrite.

3. Un bon "remède" contre le diabète

Une récente étude scientifique a démontré que la poudre de gingembre avait un effet bénéfique pendant huit semaines chez des individus atteints de diabète de type 2. En effet, l’extrait de gingembre diminuerait les valeurs de glycémie à jeun et d'hémoglobine glyquée en plus d’améliorer la sensibilité à l’insuline.

