Sexualité : comment faire l'amour pendant ses règles et briser le tabou ?

La société a beau faire quelques évolutions sur le corps de la femme, certaines idées reçues résistent encore et toujours à la modernité. Les règles sont ainsi encore considérées comme "sales" pour certains et certaines.

Certaines refusent des rapports physiques lorsqu'elles les ont par dégoût ou gêne. Des réactions négatives que l'on retrouve chez certains hommes. D'autres femmes ont peur de la réaction que cela pourrait susciter chez leur partenaire. Pourtant, et pour avoir demandé à des garçons notamment ce qu'ils pensaient du sexe pendant les règles, ces derniers ne sont pas toujours les plus choqués. Bien au contraire.

Alors disons-le d'emblée : les règles sont une manifestation biologique qui s’étale pendant une bonne trentaine d'années dans la vie d'une femme. Après quelques savants calculs dont on possède le secret, on en est venu à cette conclusion : il serait dommage de se priver de sexe une semaine par mois pour un sujet qui ne devrait rien avoir de tabou. Pour vous aider à passer le cap, voici quelques conseils à appliquer dès aujourd'hui.

Il faut en parler à votre partenaire

Si la perspective de faire l'amour pendant vos règles vous fait peur, notamment parce que vous craignez d'avoir l'air "sale" : détendez-vous. Plus vous serez stressée, moins vous serez, de toute façon, d'humeur à faire quoi que ce soit avec votre partenaire. Le mieux à faire ? Lui en parler. Évoquer vos peurs va sûrement dédramatiser la situation. Peut-être que votre partenaire, de son côté, craint aussi d'aborder le sujet. Quand on est très attiré l'un par l'autre, vous verrez que les menstruations ne sont pas un obstacle si insurmontable que cela, d'un côté comme de l'autre.



Pour le ou la rassurer si besoin, vous pouvez expliquer à votre partenaire que le sang menstruel fait dans ce cas office de lubrifiant naturel. À cette période du mois, notre température interne est par ailleurs un peu plus élevée, ce qui est d'autant plus agréable pour ces messieurs. Enfin, on a souvent un pic d'hormones pendant nos règles, ce qui veut dire qu'on peut être plus enclines à avoir envie de faire l'amour. Pourquoi s'en priver si le désir brûle entre vous et votre moitié ?

Utiliser une coupe menstruelle ou une éponge

Si vous adorez le cunnilingus (et il y a de nombreuses raisons pour), la frustration doit être grande lorsque Dame Nature vient toquer à votre porte. Plus besoin de se morfondre grâce aux coupes menstruelles ! Fabriquées en silicone médical, elles s'insèrent délicatement à l'intérieur du vagin, et recueillent le sang menstruel. Vous pouvez donc en utiliser une en toute quiétude lorsque votre partenaire veut vous faire plaisir avec sa langue. Attention : il faut bien sûr la retirer si vous repassez à la pénétration ensuite.

À noter cependant que la pénétration n'a rien d'obligatoire dans un rapport sexuel. Ce dernier peut tout à fait se solder sans passer par cette case, le plaisir n'en sera pas moins intense et présent si vous savez comment faire.

Ce n'est pas la même chose pour l'éponge menstruelle (ne songez même pas à l'éponge qui traîne sur l'évier de la cuisine). Celle-ci, fabriquée à partir d'éponge naturelle qui a été désinfectée, peut se porter pendant un rapport sexuel. Il faut juste la désinfecter avant la première utilisation et entre chaque cycle, puis l'humidifier avant de l'insérer.

Protéger les draps

Placez une petite serviette-éponge sous votre bassin si vous craignez de salir les draps ou tout endroit où vous faites l'amour. Si vous voulez "limiter les dégâts", privilégiez des positions où vous êtes allongée, car cela limite l'écoulement. Si le risque de faire des tâches vous terrifie, la douche est une bonne alternative. Au pire : les tâches de sang menstruel partent au lave-linge.



Ne pas avoir peur

Plus facile à dire qu'à faire mais, sincèrement, vous n'avez rien à craindre. D'un point de vue physique, il n'y a aucun danger à faire l'amour pendant vos règles, sauf si vous souffrez de violentes douleurs à cette période, voire d'endométriose. Dans ces cas-là, prenez rendez-vous chez votre gynécologue pour lui parler de vos douleurs.



Enfin, le sang se lave. Si votre chéri(e) est suffisamment ouvert(e) d'esprit et vous aime, il/elle sait qu'il n'y a rien de honteux à faire l'amour pendant vos règles. Même s'il/elle finit avec un peu de sang sur lui/elle, ce n'est pas un drame.

Se protéger

Arrêtons ce mythe une fois pour toutes : faire l'amour pendant les règles n'empêche pas de tomber enceinte. Les règles correspondent à une fin de cycle hormonal mais la période d'ovulation peut varier d'une femme à l'autre. Par ailleurs, les spermatozoïdes peuvent vivre quatre jours en moyenne à l'intérieur du vagin. Donc on ne joue pas au loto et on ne se dispense pas de méthode contraceptive pendant les règles.



Se protéger est aussi indispensable pour éviter toutes maladies sexuellement transmissibles. Là encore, on le répète, avoir ses règles ne vous protège pas d'une éventuelle infection.