L'horoscope du 5 avril 2021

publié le 05/04/2021

Bélier

Cette semaine encore, le Soleil dans votre signe est conjoint à Vénus et forme d'autres bons aspects. Si c'est votre anniversaire, c'est le top du top pour vous ! Votre année à venir s'annonce amoureuse ou alors pleine de réussites, surtout né vers les 10, 11, avril. La paire Soleil/Vénus étant en bon aspect avec Mars, votre planète, il se peut que vous soyez vraiment enthousiasmé par quelqu'un ou par quelque chose, ou que vous preniez une décision qui aura d'agréables conséquences.

Taureau

Une très belle semaine, le ciel est harmonieux, les influx vous feront rêver, imaginer, vous inciteront à créer et peut-être à distribuer de l'amour. Les beaux aspects occupent un secteur qui est plus passif qu'actif, aussi serez-vous plus dans la contemplation d'événements qui feront plaisir aux autres et, par ricochet, vous feront plaisir à vous. Né début mai, la conjonction d'Uranus et les changements qu'elle vous impose se fait de plus en plus précise.

Gémeaux

Pour vous aussi, ça pourrait être une semaine de rêve, où tous vos projets sont sur le point de se réaliser et où votre réseau relationnel vous sera d'une aide précieuse. Vous avez en effet l'art de vous faire des amis un peu partout et certains pourraient vous aider de manière très efficace. Né entre le 9 et le 15 juin, Mars passe sur votre Soleil cette semaine, vous risquez d'être un peu trop agité, impatient et parfois en colère. Mais le but est d'obtenir quelque chose et ça marchera.

Cancer

Né entre le 7 et le 17 juillet, si vous avez un contrat à négocier ou si vous avez besoin d'un accord, d'une validation, rien ne pourra empêcher que cela se fasse. La conjoncture est très belle toute la semaine, même si les planètes en Bélier sont dans un secteur fort et qui accentue votre volonté, votre détermination ainsi que votre tendance à vous mettre en colère si vous vous sentez frustré. Apparemment, il n'y pas de frustration dans l'air, tout ira comme sur des roulettes.

Lion

La conjoncture vous réserve le meilleur cette semaine, quel que soit votre décan vous aurez la certitude d'être apprécié, respecté et même admiré pour certains. Vous êtes probablement dans une phase de progression, des portes s'ouvrent, surtout si vous êtes du 3ème décan, né après le 12 août. C'est moins facile pour ceux de début août, mais l'arrivée aujourd'hui de Mercure et Bélier pourrait permettre à ceux qui sont concernés de plaider leur cause d'ici peu avec beaucoup de justesse.

Vierge

3e décan, vous avez aussi droit à la belle conjoncture, toutefois Mars s'oppose à vous ces jours-ci et on risque de vous faire obstacle, de vous refuser quelque chose. Vous en tirerez des conclusions négatives, surtout né autour du 14 septembre car il est vrai que l'attitude de l'autre vous mettra dans la confusion, l'incertitude, le doute sur vous-même et sur vos capacités. Ce n'est peut-être pas quelque chose de nouveau, aussi devriez-vous agir pour que cela ne continue pas.

Balance

Né après le 13 octobre, si vous avez une demande à faire ou si on vous propose une réunion de conciliation, sachez que cette semaine est favorable à l'entente cordiale. Normalement, tout devrait bien se passer, même si vous craignez que votre ou vos interlocuteurs ne soient opposés à tout compromis. Mais il y a de grandes chances pour que cela se passe comme vous le désirez, probablement parce que chaque partie trouvera un intérêt à l'éventualité d'un arrangement.

Scorpion

Une proposition de travail pourrait vous être faite, que vous soyez sans emploi ou déjà en poste quelque part, et votre intérêt est d'y réfléchir soigneusement. On sait que vous n'aimez pas " quitter ", mais il est possible que ce qu'on vous offre soit mieux rémunéré et plus agréable... En tout cas si vous êtes né en octobre, il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre car, apparemment, c'est une activité qui peut révéler ce qu'il y a de meilleur et de plus créatif en vous.

Sagittaire

Le mouvement s'accélère pour tout le signe, quel que soit votre décan vous aurez de quoi être satisfait cette semaine, même s'il y a un petit obstacle à surmonter. En effet, 3e décan Mars s'oppose à vous depuis les Gémeaux et cela peut vous valoir un refus, ou une situation conflictuelle avec quelqu'un, mais plus sur le plan personnel à mon avis. Quoi qu'il en soit, Jupiter aidant, il semble que vous serez le plus fort et qu'un accord finira par être trouvé, ou que l'harmonie règnera de nouveau.

Capricorne

Avec toutes ces planètes en Bélier, plus la nouvelle Lune de dimanche prochain, la semaine risque d'être chargée, surtout au niveau de vos obligations. Qu'il s'agisse d'un excès de travail, de rendez-vous pro ou parfois avec le médecin, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous. Toutefois, il peut y avoir quelque chose de très agréable sur le plan intime, familial, notamment pour ceux nés entre le 5 et le 14 janvier. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un de proche, ou être heureux/se pour lui/elle.

Verseau

Du beau monde regarde votre signe, chacun de vos décans et vous pouvez être sûr que les discussions à propos de vos projets ou espoirs vont aboutir d'ici peu. Bien sûr, il faut convaincre, vous n'avez pas affaire à des enfants de choeur, mais vous avez ce pouvoir (de conviction) en ce moment et il faut vous en servir, même si vous craignez de trop insister. Rien ne sera assez fort pour parvenir à ce que les choses suivent leur cours et même qu'elles accélèrent...

Poisson

Né entre le 8 et le 15 mars, votre énergie apparaît et disparaît mystérieusement. Il semble que vous ne dormez pas assez, donc vous ne rechargez pas vos batteries. Quelque chose vous tracasse ou alors il y a des nuisances autour de vous, dans votre environnement et cela vous met un peu sur les nerfs. Du coup, vous avez du mal à vous détendre... Mais, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises ces derniers temps, une histoire d'argent peut aussi vous prendre la tête.