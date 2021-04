L'horoscope du 1er avril 2021

publié le 01/04/2021 à 05:30

Bélier

Soyez franc et direct, comme vous savez très bien l'être, toute forme de sous-entendu sera mal comprise par vos interlocuteurs et vous vous en voudrez. Cela ne peut pas vous faire rater quelque chose, mais on peut mal vous répondre parce qu'on trouvera votre formulation bizarre. Cela dit, certains se montreront très perspicaces et capteront facilement les intentions des autres, mais ils n'exprimeront pas très clairement ce qu'ils auront compris et cela n'aura pas l'effet escompté.

Taureau

3ème décan, l'harmonie entre Mercure et Pluton accentue votre habileté, surtout s'il s'agit de faire adopter vos idées par les autres. Votre sens psychologique ne vous fera pas défaut et sera même votre meilleure arme si vous avez quelque chose à négocier, par exemple. De plus, vous ne serez pas influençable, on ne pourra pas vous faire changer d'opinion et vous détecterez les mensonges comme si vous aviez un radar. Et bien sûr, vous n'apprécierez aucune forme de tricherie.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, s'aligne avec Pluton et si vous avez un important rendez-vous aujourd'hui, vous vous sentirez plus fort et mieux préparé que d'habitude. Vous saurez exactement quoi dire pour influencer votre interlocuteur et lui faire adopter vos idées. Votre force sera d'ordre psychologique, peut-être parce que vous aurez enquêté sur la personne que vous allez rencontrer et que vous savez comment le ou la prendre, à quoi il/elle est sensible. Et cela jouera en votre faveur.

Cancer

Né en fin de 3ème décan, après le 18 juillet, vous pourriez avoir une prise de conscience lumineuse en ce qui concerne une relation qui vous pose problème. Vous comprendrez peut-être ce qui se cache derrière l'attitude de la personne en question et comment vous pouvez l'affronter, ou comment vous pouvez sortir de cette relation qui semble profiter de vous et vous exaspère car vous n'avez pas le pouvoir. C'est l'autre qui l'a, probablement parce que vous le lui avez donné.

Lion

On dirait que vous aviez oublié qu'on vous devait de l'argent 3ème décan, ou que vous vous rendez compte qu'on ne vous a pas payé ce qu'on vous doit, et c'est donc le moment de réclamer haut et fort, preuves à l'appui, ce qu'on vous doit. Je vous conseille de ne pas attendre, mais en général vous êtes réactif et vous ferez ce qu'il faut dans la journée. Maintenant, il est aussi possible que vous ayez un prix à négocier, surtout s'il s'agit d'une vente. Vous resterez très ferme sur vos positions, alors qu'il faudrait peut-être être plus souple.

Vierge

Vous serez perturbé par des émotions qui se manifesteront lors d'une discussion avec l'un de vos proches. Peut-être qu'il fera remonter certains souvenirs que vous pensiez oubliés et vous en serez tout ému. Vous ferez tout pour qu'on ne se rende pas compte que vous êtes remué, le montrer équivaudrait pour vous à un acte de faiblesse, de vulnérabilité, et ce sont des sentiments que vous ne voulez pas ressentir car ils activent votre insécurité de base.

Balance

Vous vous en voudrez, 3ème décan, parce que vous jugerez que vous n'êtes pas assez efficace, pas assez rapide à terminer votre travail, ou à respecter le programme que vous vous imposez au quotidien si vous travaillez de chez vous. Mais à quoi cela sert-il de vous fustiger ainsi ? Est-ce que cela vous stimule et vous pousse à en faire plus et plus vite ? Je ne pense pas... C'est du négatif que vous vous mettez dans la tête et qui, justement, vous empêche de faire tout ce que vous avez à faire sans vous prendre le chou.

Scorpion

Sensible à l'harmonie entre Mercure et Pluton, votre second maître, vous serez un peu extra-lucide aujourd'hui et vous aurez le sentiment de voir très clair, de savoir exactement ce que les autres pensent. Vous serez très sûr de votre jugement et vous n'aurez pas tort ; mais ne soyez pas non plus trop dur avec les petits (ou gros) défauts des autres. S'ils n'en sont pas conscients, ce n'est pas à vous de les leur révéler, sauf si vous êtes leur psy, et encore ! Restez sur la réserve.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe et vous donne des envies de voyage, d'évasion, de sortir de ce quotidien dans lequel vous vous sentez enfermé et qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir vous déployer. Cela dit, ça bouge quand même pas mal pour le 2ème décan : Mars s'oppose à vous, mais est en bon aspect avec Vénus et le Soleil ; on peut penser à un rapport de force, à un conflit, mais dans lequel vous faites preuve de conciliation et cela vous permet de dominer, de ne pas subir.

Capricorne

3ème décan, Mercure et Pluton s'occupent de vous et accentuent votre sens de la stratégie. Vous y réfléchirez beaucoup, mais vous saurez exactement quoi faire pour obtenir ce que vous désirez. Votre sens de la négociation sera à son maximum aujourd'hui et vous avez tout intérêt à ne pas laisser les autres avoir le dernier mot ; vous en avez la possibilité en tout cas. Par ailleurs, un échange avec un proche ou avec l'un de vos enfants, sera probablement très instructif pour vous et pour l'autre aussi.

Verseau

Vous avez pas mal d'atouts dans votre poche en ce moment, et c'est accentué aujourd'hui par une harmonie entre Lune et Vénus. Si vous voulez plaire à quelqu'un, cela semble gagné d'avance. Par ailleurs, vous aurez mille idées en tête, des très bonnes, et vous saurez exactement comment les vendre. Le problème étant que vous risquez de vouloir trop bien faire et de vous éparpiller. Essayez aussi de ne pas révéler des choses qui doivent rester secrètes pour l'instant.

Poissons

Dans votre signe, Mercure forme un bon aspect avec Pluton et c'est vous qui allez en profiter le plus. Vous aurez une force, un pouvoir de conviction que vous n'avez pas toujours et qui vous assure de mettre certaines personnes dans votre poche, surtout si vous êtes du 3ème décan. Si vous devez discuter, négocier, vendre quelque chose, vous direz exactement ce qu'il faut : faites-vous confiance, vous ne risquez pas de déraper et de dire ce qu'il ne faut pas dire.