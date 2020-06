L'horoscope du 28 juin 2020

publié le 28/06/2020 à 05:30

Bélier

Avec Mars dans votre signe vous serez plus pressé et plus impatient que jamais. 1er décan vous êtes le plus concerné pour l'instant, essayez de ne pas être trop impulsif. En outre, vous pourriez être hyper-réactif et donc parfois très irritable. Toutefois, il est aussi très possible que vous vous lanciez dans une entreprise qui peut se révéler productive (1er décan toujours) ou que vous démarriez rapidement un nouveau boulot.

Taureau

Dans votre secteur 12, Mars ne vous sera pas très utile. Il se peut que vous entreteniez une forte rancune à l'égard d'un proche qui vous a trahi, 1er décan pour le moment. Cela ne concerne cependant que très peu de Taureau, juste ceux du tout début du signe qui ont pu voir un problème relationnel prendre de l'ampleur depuis le mois de mars. Peut-être que le confinement vous a fait voir tous les défauts de votre conjoint?

Gémeaux

Tout le temps où Mars sera en Bélier, vous investirez votre énergie dans l'une de vos relations amicales, 1er décan, qui pourrait cependant être plus qu'amicale. Ce sera jusqu'au 15 juillet pour vous. Peut-être aussi que vous aurez à vous occuper d'un frère ou d'une soeur ? Mais, a priori, ce serait plutôt pour les autres décans qui recevront Mars plus longtemps. Pour le 1er décan, s'il n'est pas question d'amitié, c'est un projet qui concentrera votre énergie.

Cancer

Quelques petits obstacles pour le 1er décan, mais ils n'auront aucun prolongement ennuyeux ; certains pourraient être en compétition pour un job ou une promotion. Pour ce décan, Mars sera active jusqu'au 15 juillet, et vous n'en entendrez plus parler. En revanche, 2ème et 3ème décan, Mars va faire des allers et retours qui risquent de vous voir plus longtemps en conflit, et peuvent même créer un conflit plus général en fin d'année.

Lion

Une bonne conjoncture qui vous incitera à prendre des initiatives, à être proactif et à faire preuve d'énergie et de détermination pour prouver ce que vous valez. Vous vous lancerez un défi peut-être ? Ou vous serez challengé par quelqu'un ? En tout cas, 1er décan jusqu'au 15 juillet, vous vous dépasserez et votre force impressionnera. Il pourrait aussi être question d'un travail dans un pays voisin.

Vierge

Mars va longuement occuper un des secteurs financiers de votre thème, il faudra donc vous lancer dans la bataille pour produire davantage et renflouer vos caisses. Peut-être que vous faites déjà des efforts, mais avec cette conjoncture on peut penser que ces efforts seront productifs. Le 1er et le 2ème décan seront les mieux servis, mais 3ème décan, Mars formera une longue dissonance avec Saturne et Pluton qui peut vous bloquer.

Balance

Symbole de conflit, Mars se trouve face à vous, dans le secteur du couple. 1er décan, vous allez vous chamailler jusqu'au 15 juillet, mais cela n'aura aucune conséquence. En effet, Mars va faire une boucle mais ne reviendra pas face à vous. Toutefois, elle va longuement occuper le 2ème et le 3ème décan qui n'auront pas la paix à laquelle ils aspirent. Et il pourrait également y avoir des menaces sur la paix mondiale (septembre, octobre).

Scorpion

Votre secteur du travail et de la forme reçoit Mars, planète d'action. Peut-être allez-vous démarrer un nouveau sport, ou alors vous devrez travailler pendant les vacances. Mais vous pourrez peut-être faire les deux ? Jusqu'au 15 juillet pour le 1er décan et Mars ne reviendra pas. En revanche, 2ème et 3ème décan, Mars va faire une boucle et il est possible que vous soyez pris à l'essai quelque part, ou que vous fassiez un remplacement.

Sagittaire

Ce Mars qui va rester en Bélier jusqu'en janvier 2021 sera positif pour votre signe. Vous aurez l'esprit de compétition et la volonté inébranlable de gagner vos paris. Quoi que vous entrepreniez, vos chances d'obtenir un succès sont meilleures et ce n'est pas le courage qui vous manquera ! Si le 1er décan s'en sort très vite (jusqu'au 15 juillet), les autres décans devront s'investir plus longuement dans leurs entreprises.

Capricorne

On dirait que vous n'allez pas manquer de boulot dans les six prochains mois. Quelle que soit votre activité, vous allez devoir vous y investir à fond, surtout 2ème et 3ème décan. 1er décan, vous n'aurez les influx de Mars que jusqu'au 15 juillet et il est possible qu'il soit question d'un petit conflit familial que vous allez vite régler en faisant preuve, si possible, de la plus grande diplomatie. Tenez compte de la sensibilité des autres.

Verseau

Un bon aspect de Mars qui, pour vous, sera synonyme d'échanges et de discussions un peu musclées, quel que soit votre décan. 1er décan, cela durera jusqu'au 15 juillet et après vous n'en entendrez plus parler ; mais vous garderez la forme sur le plan intellectuel, les idées ne manqueront pas. 2ème et 3ème décan, il s'agit probablement d'une entreprise de longue haleine puisque Mars sera encore en relation avec vous début 2021.

Poissons

Mars occupant à présent votre secteur des acquisitions et des gains, peut-être que vous allez pouvoir redoubler d'activité et donc travailler plus pour gagner plus. Le 1er décan est sur la ligne de départ et il recevra les influx de Mars jusqu'au 15 juillet. Ce sera après au tour du 2ème décan, du 15 juillet au 6 août : peut-être aurez-vous à travailler pendant les vacances ? Puis du 6 août au 17 octobre, le 3ème décan se mobilisera lui aussi pour son argent.