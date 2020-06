L'horoscope du 27 juin 2020

publié le 27/06/2020 à 05:30

Bélier

N'oubliez pas que, comme tout le monde, vous avez des limites sur le plan physique et votre corps pourrait bien vous le rappeler aujourd'hui, surtout si vous êtes du 3ème décan. Ne faites pas de sport à outrance, vous n'y gagnerez rien sauf à être épuisé en fin de journée. Il vaut mieux en faire moins mais plus régulièrement. Ne pratiquer que le week-end, par exemple, vous entraîne justement à vouloir en faire trop et à malmener votre organisme.

Taureau

Vénus, votre planète, est à présent directe et vous allez certainement pouvoir mettre un terme à une négociation qui a traîné en longueur, notamment pour le 1er décan. Non seulement Vénus était rétrograde, ce qui ralentit beaucoup les affaires, mais vous aviez aussi une dissonance de Saturne qui allait dans le même sens. Et il n'est même pas sûr que vous obteniez ce à quoi vous vous attendez. La période est compliquée.

Gémeaux

3ème décan, il se peut que vous vous trouviez dans une période instable sur le plan professionnel et il y a de bonnes raisons. Mais l'instabilité est également en vous. C'est-à-dire que peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez, quelle direction prendre, ce que vous pouvez accepter ou ne pas accepter... Cela ne concerne qu'une partie du 3ème décan, et en particulier ceux qui sont nés autour des 10, 11, 12 juin.

Cancer

Gare aux embrouilles en famille, vous avez probablement manqué un épisode et ça risque d'être très énervant en fin de journée : vous n'en pourrez plus 1er décan ! Même chose pour le 3ème décan, plus tôt dans la journée, mais plus dans le genre " on me raconte des craques " ou " on essaye de me faire prendre des vessies pour des lanternes ". Ou alors c'est vous qui vous ferez des illusions, mais vous vous en apercevrez rapidement.

Lion

Les natifs de juillet sont avantagés et vont pouvoir s'évader, chacun à leur manière, non sans garder à l'arrière-plan une sorte de goût amer lié à une perte ou à la peur de perdre. Vous avez peut-être eu un deuil dans la famille depuis le mois de mars et vous n'arrivez pas à ne pas y penser ; quelque chose vous est resté en travers de la gorge, surtout né les premiers jours du signe, du 22 au 29 juillet.

Vierge

L'opposition de Neptune est activée. Si vous pouviez éviter de douter de vous, ce serait une bonne chose. Et demandez-vous pourquoi, 3e décan, vous vous laissez dévaloriser. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore vraiment compte, mais vous êtes face à quelqu'un qui vous met en insécurité et son attitude vous oblige sans cesse à faire attention, à vous surveiller vous-même et à prendre des gants avec lui/elle.

Balance

Vous ne vous sentirez pas au top de votre forme, probablement parce que vous n'avez pas su dire non, 3ème décan, et que vous avez une obligation à remplir qui vous ennuie beaucoup. Mais comme vous avez un sens du devoir accentué en ce moment, vous ferez ce à quoi vous vous êtes engagé ; néanmoins, vous ne le ferez pas de très bon coeur ! Né en septembre, il y a une sorte d'orage qui gronde et qui pourrait bien éclater rapidement.

Scorpion

Si vous voulez passer une bonne journée, montrez-vous amical avec tout le monde. Gardez vos petites remarques pour vous, même si vous pensez qu'elles vont faire rire. Souvent, vous avez un humour bien trempé, mais il se fait aux dépends des autres, vous les charriez sur ce qu'ils sont sans penser que vous pouvez les blesser. Et n'oubliez pas d'appeler celui ou celle de vos amis dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un bail.

Sagittaire

Optimiste de nature, vous ne vous faites pas facilement du souci. Et pourtant, 3ème décan, une situation confuse vous donne l'impression d'être sans défense et très vulnérable. Vous êtes probablement face à quelqu'un de la famille, ou même à la famille tout entière, on vous reproche les mauvais choix que vous avez pu faire et vous n'avez aucun argument à opposer, et personne pour prendre votre parti ou vous défendre (né vers les 11/12 décembre).

Capricorne

Dans votre 3ème décan, Jupiter et Pluton sont de nouveau conjointes, exactement comme au mois de mars, il y a donc un scandale à gérer et peut-être à porter en justice. C'est éventuellement la suite de ce qui s'est passé en mars, mais ça peut aussi être toute autre chose et vous concerner directement. Si la conjoncture est bien disposée dans votre thème natal, cela peut même représenter un énorme coup de chance (financier ?).

Verseau

En général, vous n'êtes pas un exemple de prudence mais tous les risques que vous prenez sont calculés. Comme vous allez en prendre un 1er décan, vous y penserez en boucle. Vous serez focalisé sur ce que vous avez prévu de faire, un important projet pour beaucoup, et qui peut constituer un gros changement. Et si ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard : de toutes les manières, cela se fera à un moment ou à un autre.

Poissons

3ème décan, on pourrait vous faire de belles promesses auxquelles vous serez très tenté de croire, mais celui ou celle qui vous les fait est-il ou elle quelqu'un de confiance ? Il faut vous poser la question et bien réfléchir avant de vous engager ou en tout cas de démarrer quelque chose avec cette personne. Le risque d'être manipulé est à prendre sérieusement en considération, surtout si vous avez un gros faible pour cette personne.