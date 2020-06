L'horoscope du 25 juin 2020

publié le 25/06/2020 à 05:30

Bélier

Ça va être chaud pour le 1er décan en fin de semaine, quand Mars sera bien alignée avec Vénus. Vous serez probablement le plus séducteur, on ne pourra pas vous résister ! Vous pourriez aussi avoir une bonne idée, que vous n'allez pas le réaliser du jour au lendemain, mais elle vous trotte dans la tête depuis quelque temps et avec Vénus qui reprend une marche directe, vous allez pouvoir la partager et la mettre à exécution.

Taureau

Ce n'est pas juste sur le plan coeur que vous noterez une amélioration, ce sera surtout dans le domaine de votre confort et des petits plaisirs que vous pouvez vous offrir. Ou offrir à vos proches, car vous aimez les gâter en général ! En outre, vous retrouverez aussi le plaisir de bien/mieux manger et de pouvoir cuisiner de bons petits plats pour faire plaisir à ceux que vous aimez et qui seront heureux s'ils peuvent les déguster chez vous.

Gémeaux

Dans votre 1er décan, Vénus repart en marche avant et il y a sûrement beaucoup de choses qui vont se mettre à remarcher elles aussi, mais peut-être vos amours avant tout ? Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous ne pouviez pas vous voir parce que la personne habite une autre région, un petit déplacement pour vous voir pourrait être possible à présent, ou dans les prochains jours.

Cancer

Vénus repart en marche directe aujourd'hui, c'est bon signe, cela signifie que vos plaisirs mais aussi vos amours ne seront plus un souci, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Vénus est en Gémeaux depuis le 3 avril et rétrograde depuis le 13 mai, deux jours après un " déconfinement " qui n'en était pas vraiment un. Mais à partir d'aujourd'hui, et même peut-être depuis quelques jours, on devrait retrouver quelques libertés de plus.

Lion

1er décan, vous recevez les influx de Vénus et l'une de vos relations, dont vous n'aviez peut-être plus de nouvelles va reprendre, de plus elle sera boostée par Mars après samedi. En effet, nous verrons que l'entrée de Mars en Bélier va faire beaucoup pour une sorte de redémarrage qui peut non seulement avoir un effet positif sur vos amours, mais également sur l'économie (puisque Vénus représente aussi l'argent).

Vierge

Vous serez à peu près le seul à être mécontent ou un peu déçu, 1er décan. Vous pensiez obtenir un meilleur résultat d'un travail. N'avez-vous pas placé la barre trop haut ? Je pense que c'est ce que vous avez fait, que vous vous êtes fixé un objectif très idéal et qui était quasi-impossible à atteindre. En fait, ce que vous avez est déjà pas mal du tout, vous en prendrez davantage conscience dans les jours qui viennent.

Balance

Une conjoncture assez enthousiasmante pour le 1er décan, une affaire qui vous tient très à coeur reprend du service et vous allez pouvoir signer un accord qui vous conviendra. Disons que le fait que Vénus, votre planète, reprenne une marche directe aujourd'hui, pourrait correspondre à une période (jusqu'au 7 août) où vous allez vous sentir plus libre, plus en confiance et où les affaires, le travail, pourraient vous rapporter davantage.

Scorpion

Artisan ou commerçant, de l'argent pourrait être débloqué pour vous permettre de redémarrer et de payer sans trop de difficulté ce que vous devez à vos salariés. Vous êtes allés au fond du trou, comme beaucoup, mais à partir d'aujourd'hui, avec Vénus qui redevient directe, il est possible que l'économie reparte à la hausse et que les gens dépensent davantage. Ce qui pourrait donc vous débarrasser d'un poids.

Sagittaire

C'est votre relationnel qui risque de repartir à la hausse, les contacts vont être bien plus nombreux et vous trouverez des accords profitables avec des clients ou fournisseurs. A moins que vos amours ne soient en première ligne et qu'une personne avec qui vous aviez créé du lien il y a quelque temps ne redonne enfin de ses nouvelles. Peut-être aussi qu'on vous avait demandé un temps de réflexion et que ce temps est terminé.

Capricorne

A partir d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous auront l'agréable sentiment d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien, que vous soyez chez vous ou au travail. Vous allez peut-être pouvoir retrouver des rituels que vous appréciez, des moments particuliers qui scandent normalement vos journées et qui n'étaient plus les mêmes depuis quelque temps. C'est en quelque sorte un retour à la " normale ", mais peut-être pas total...

Verseau

Y'a d'la joie et du plaisir au programme pour le 1er décan, du plaisir à pouvoir exprimer vos talents et parfois à révéler les sentiments que vous préféreriez garder pour vous. Si vous êtes de ceux qui débattent volontiers de leurs idées, même si elles sont parfois choquantes ou décalées, vous ne prononcez pas facilement des mots d'amour, ou alors il faut que vous soyez très amoureux pour que vous vous laissiez vraiment aller.

Poissons

Allez-vous prendre une décision concernant celui/celle qui vous fait du gringue alors que vous avez un passé ensemble et que vous n'êtes pas sûr de vouloir repartir pour un tour ? Cela vous travaille depuis quelque temps, nous en avons souvent parlé depuis l'arrivée de Vénus en Gémeaux début avril... Mais comme elle a rétrogradé (13 mai) vous réfléchissiez, vous ne saviez plus très bien où vous en étiez. 1er décan, vous allez y voir plus clair.