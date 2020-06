L'horoscope du 26 juin 2020

publié le 26/06/2020 à 16:59

Bélier

Ça ne vous arrive pas souvent, sauf si vous êtes ascendant Vierge, mais vous serez très tatillon aujourd'hui et extrêmement râleur si on ne fait pas tout dans les règles. Cela ne vous ressemble pas trop, mais il est vrai que la Lune en Vierge, pendant la période Cancer, peut activer cette disposition que nous avons tous en nous mais que nous n'utilisons pas forcément.

Taureau

Vous êtes souvent plus nature que culture, et aujourd'hui plus que les autres jours. C'est dans votre jardin, ou n'importe quel espace vert, que vous vous ressourcerez le mieux. Ou alors, si vous avez des animaux, cela vous fera le même effet de les avoir près de vous, vos animaux domestiques autant que ceux de la ferme (si vous avez une ferme). Par ailleurs, vous êtes inquiet à propos d'un déplacement que vous ne pouvez pas effectuer pour le moment.

Gémeaux

Occupez-vous de votre intérieur et je ne parle pas de votre maison, mais plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des émotions que vous avez du mal à contrôler en ce moment. Il faudrait que vous y mettiez de l'ordre, 2ème décan, surtout si vous avez un important travail à faire et que vous sentez que vos émotions vous désorganisent. Ce qui vous aiderait, c'est de tout écrire sur une feuille, de manière désordonnée, et ensuite de tout remettre dans le bon ordre.

Cancer

Né début juillet, on vous a peut-être fait une proposition mais pour l'instant la situation stagne, alors soyez patient. Ruer dans les brancards ne fera rien avancer plus vite. Je vous rappelle que Mercure rétrograde dans votre 2ème décan et que vous n'avez pas d'autre choix que de mettre cette proposition de côté. Maintenant, vous pouvez aussi vous êtes engagé dans quelque chose et vous demander si vous avez bien fait.

Lion

Vous aurez besoin de sentir que vous êtes utile et justement, ce que vous ferez aujourd'hui aura un retentissement positif sur ceux que vous aiderez ou que vous conseillerez. Ne soyez pas avare en paroles réconfortantes ou en gestes généreux, on vous en sera reconnaissant, notamment 2ème décan. Par ailleurs, une question d'argent pourrait vous prendre la tête et vous y chercherez activement une solution.

Viege

Vous trouverez de belles satisfactions dans l'entraide et la solidarité. L'un de vos amis a besoin de vous et l'aider sera une manière déguisée de vous aider vous-même. N'oubliez pas que la Vierge est le signe du soin et que vous êtes construit sur le besoin de " soigner " ceux que vous aimez. Peut-être parce que vous avez senti, étant enfant, que votre devoir était justement de soigner l'un de vos proches qui avait des problèmes.

Balance

Fatigué par trop de boulot et notamment de vous sentir responsable de tout, vous aurez besoin de vous mettre à l'écart ; faites-le, il y va de votre bien-être et de votre forme, surtout si vous avez tendance à somatiser. Souvent, quand la Balance en a marre, elle en a " plein le dos " et les douleurs se portent donc, logiquement, sur le dos. Aussi, essayez de vous créer des espaces de repos aujourd'hui, qu'importe si votre travail est retardé.

Scorpion

Vous savez peut-être quand vous allez prendre vos vacances, mais certains ne savent pas où ils vont aller. C'est la journée idéale pour trouver une destination inédite, essayez d'innover. Même si ce n'est pas pour le mois de juillet qui arrive, trouvez un endroit où vous ne serez pas au milieu de la foule, ce que vous détestez et encore plus en ce moment ! La promiscuité n'est pas du tout appréciée par le Scorpion.

Sagittaire

Vous aimeriez bien faire taire votre gendarme intérieur, votre surmoi de son vrai nom, il vous rappellera à l'ordre aujourd'hui si vous essayez de fuir l'une de vos responsabilités. Et comme il a beaucoup de pouvoir, vous ne pourrez que lui obéir. Les uns devront se plier à des consignes, respecter une discipline, les autres entendront des paroles moralisatrices ou ce sont eux qui devront faire la morale à un proche.

Capricorne

Il sera question de voyage, un ami ou un proche qui doit venir vous voir mais dont le déplacement semble être retardé. Vous devrez attendre la 2ème quinzaine de juillet. Cela dit, c'est peut-être vous qui deviez aller à sa rencontre mais il y a un empêchement ; vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libre de vous déplacer sur notre territoire. Mais comme vous êtes du genre patient, vous vous adapterez à la situation.

Verseau

Ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives, chassez-les avec des pensées qui seront tout le contraire, c'est-à-dire optimistes. Vous en êtes tout à fait capable. Cela concerne surtout ceux du 2ème décan, alors que ceux de janvier sont toujours sous le charme de Vénus ; même s'il n'est pas très puissant (cela dépend de vote thème natal). En tout cas, certains natifs sont contents, voire fiers d'eux-mêmes en ce moment.

Poissons

Un petit souci avec votre chéri/e ou avec l'un de vos enfants ? Une seule chose à faire, être à son écoute. Ne donnez pas forcément de conseil, écoutez-le avec votre coeur. C'est d'ailleurs quelque chose que vous savez très bien faire, normalement. Vous savez faire parler les autres, les inciter à se confier à vous et même parfois à s'en remettre à vous. Trop ! En conséquence de quoi, certains d'entre vous se traînent des boulets !