L'horoscope du 24 juin 2020

publié le 24/06/2020 à 05:30

Bélier

Un petit coup de chance financier aujourd'hui ? Je ne dis pas que vous allez gagner à l'euro millions mais vous pourriez récolter quelques euros grâce à un petit jeu. Peut-être tout simplement un jeu de grattage, ce sont des jeux très appréciés parce que pas chers et ils peuvent rapporter gros pour certains. Mais vous pouvez aussi avoir un coup de bol en affaires, une prime à laquelle vous ne vous attendiez pas, par exemple.

Taureau

Né fin avril et début mai, vous ne serez pas très cool aujourd'hui mais on vous comprend. Vous avez prévu quelque chose ou vous attendez un rendez-vous et il est remis. Voire annulé dans certains cas... Et comme ce n'est pas la première fois que ça arrive, vous vous demandez si vous n'avez pas la scoumoune... Non, c'est simplement la présence d'Uranus sur votre Soleil qui crée de l'instabilité, des hauts et des bas accompagnés d'anxiété.

Gémeaux

La fièvre monte chez les natifs du 1er décan, une fièvre amoureuse qui va se manifester à partir de dimanche, mais elle peut déjà créer beaucoup d'excitation intérieure. En effet, Vénus reprend une marche directe demain, (elle est chez vous) et Mars arrive samedi en Bélier pour former un bon aspect avec elle qui va durer quelque temps. Vous allez donc vivre des moments très forts de café dès la semaine prochaine, si ce n'est pas déjà le cas.

Cancer

Une question d'argent risque de vous contrarier. On vous en doit et vous vous rendez compte qu'on traîne pour vous rembourser. Mais vous arrangerez ça rapidement. Peut-être que vous aurez besoin de vous énerver, de sortir votre colère, (dissonance Lune/Uranus) et que ça vous fera du bien de vous défouler sur cette histoire banale. Mais il se peut aussi que ceux du 1er décan sentent déjà l'arrivée de Mars en Bélier, un peu vindicative.

Lion

2e décan vous commencez à recevoir la dissonance d'Uranus qui vous oblige à bouger, à changer de direction ou, pour certains, à faire un grand saut dans l'inconnu. Sans votre thème, difficile de savoir comment Uranus va "agir", qu'est-ce qui va changer réellement, mais ce qui est sûr c'est que vous pourriez ressentir un énorme ras-le-bol, ou pour certains, avoir l'impression qu'on vous enlève peu à peu vos avantages.

Vierge

Vous êtes en manque de confiance, mais c'est passager et il ne faut pas vous laisser impressionner si vous rencontrez un obstacle. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Seuls ceux qui sont nés autour du 13 septembre ont peut-être des raisons de douter d'eux-mêmes mais c'est probablement parce que quelqu'un de proche les pousse à se dévaloriser, une relation toxique qui les empêche de se développer ou d'être eux-mêmes.

Balance

Si vous n'avez pas déjà eu de petit coup de pouce du destin ou d'un ami, ce sera pour aujourd'hui. Ou alors c'est vous-même qui vous aiderez en trouvant une bonne idée. Cela dit, il n'est pas impossible que vous bloquiez sur quelque chose, ou que ce soit quelqu'un qui vous empêche d'avancer parce qu'il ou elle ne prend pas de décision alors que beaucoup de choses dépendent de lui/elle, l'un de vos projets en particulier.

Scorpion

2e décan, vous pourriez avoir un sentiment de révolte intérieure parce que vous vous trouvez face à une situation dont vous ne voulez pas, elle vous est imposée. Probablement par un partenaire, professionnel ou affectif, et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne agit de cette manière : vous vous demandez ce que vous avez fait pour qu'il ou elle vous traite de cette manière. Ne vous dédouanez pas de tout...

Sagittaire

Les idées de manqueront pas pour dépasser la petite crise que vous vivez et dont vous pourriez même tirer avantage d'ici peu. C'est d'ordre relationnel apparemment. Mais cela ne touche pas forcément le domaine amoureux, en tout cas pour le 2e décan, il s'agit plus d'une question financière : vous ne parvenez pas à vous entendre avec un interlocuteur, soit sur un prix à fixer pour une vente, soit sur ce que vous devez payer...

Capricorne

Vous avez tout intérêt à donner raison à vos interlocuteurs, de manière à les mettre en confiance. Ensuite vous saurez très bien comment les faire changer d'avis. Vous retournerez facilement la situation, mais sans prendre l'autre de front; ça ne marcherait pas. Cette méthode peut ne pas vous plaire parce que vous aurez l'impression de manipuler l'autre, mais vous n'arriverez à rien si vous n'employez pas les mêmes armes.

Verseau

Contrairement à hier, vous n'obtiendrez pas d'accord aujourd'hui, surtout 2e décan. Vous sentirez d'ailleurs que vous n'êtes pas en position de force, qu'il est inutile d'insister. Mais réfléchissez à une stratégie qui surprendrait l'autre et l'obligerait à réviser sa position. Toutefois, il se peut hélas que vous soyez David contre Goliath, c'est-à-dire que vous vous trouviez face à quelqu'un qui possède le pouvoir de décision.

Poissons

Au travail ou à la maison, il faudrait mettre de l'ordre dans vos affaires et surtout dans la paperasserie qui traîne. Ça vous aidera aussi à voir plus clair dans votre situation. Quand l'extérieur est encombré, cela signifie que l'intérieur l'est aussi: tout ce que vous ne mettez pas en ordre sur votre bureau, tout ce que vous laissez traîner à la maison, indique que ce n'est pas mieux dans votre tête, que le désordre y est aussi.