Le Front national tient à ce que ses militants aient des vacances de Noël studieuses. Si les électeurs frontistes avaient des difficultés à choisir leurs cadeaux, le parti leur a fourni une liste de lectures, "indicative et non exhaustive", selon un document que s'est procuré France Inter.



Pour la cinquantaine d'ouvrages proposés, il y a une classification en neuf thématiques : formation générale, économie, entreprise/travail/réindustrialisation, agriculture/ruralité, Europe/international, chrétiens d'orient/islamisme, environnement/énergie et bien sûr immigration, un thème essentiel au parti d'extrême droite.

Parmi les ouvrages recommandés, on retrouve Éric Zemmour et son Suicide français. Un choix pas étonnant quand on sait que Marine Le Pen parlait de lui comme quelqu'un de "cultivé et courageux" en 2015.

L'ouvrage reste dans les fondements des idées frontistes puisqu'il entend démontrer les renoncements successifs de la part des élites françaises à un contrôle de l'économie et de l'immigration par l'État.

"Soumission" de Michel Houellebecq dans la liste

Dans la même veine, Jean Paul Gourevitch est recommandé, notamment pour ses écrits sur les coûts réels de l'immigration. S'il conteste faire partie du Front national, il participait en 2016 à une table ronde organisée par Robert Ménard à Béziers avec, à ses côtés, des journalistes de Valeurs actuelles et du Figaro ou le théoricien du "grand remplacement" Renaud Camus.



Soumission de Michel Houellebecq figure également dans les recommandations de lecture frontistes. Le livre décrit un futur proche en France dans lequel est élu un président de la République issu d'un parti politique musulman en 2022, ce qui plonge le pays dans la tourmente.

"Je préfère qu'ils me lisent plutôt que Mein Kampf" - Alain Finkielkraut





Dans la rubrique formation générale, on trouve également L'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut dans lequel il aborde le problème de l'identité nationale et de l'immigration, estimant que le multiculturalisme déracine l'individu. Celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet mais a commenté : "Je préfère qu'ils me lisent plutôt que Mein Kampf".



Parmi les choix un peu plus surprenants du Front national, on retrouve les ouvrages de deux anciens ministres de l’Éducation nationale. Il y a d'abord Claude Allègre pour son ouvrage L’Imposture climatique dans lequel il évoque une véritable conspiration mélangeant science et politique qui a pu imposer le mythe du réchauffement climatique. Luc Ferry apparaît également pour L’Innovation destructrice.