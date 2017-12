Éric Zemmour : "Macron a compris ce qu'était un roi élu en France"

publié le 22/12/2017 à 11:25

Dans les sondages Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans l'estime des Français. Pour expliquer ce regain presque historique de popularité Nicolas Domenach l'affirme : "Emmanuel Macron a rehaussé la fonction de président de la République".



Le chef de l'État a "fait preuve d'autorité, selon l'éditorialiste de RTL, et il a réussi à faire revenir optimisme et progrès. Le déclinisme prôné par Zemmour a été renversé cul par-dessus tête". Éric Zemmour confirme un point soulevé par son contradicteur, Emmanuel Macron a bien rehaussé la fonction présidentielle.

Mais c'était facile selon lui : vu "les deux clowns que l'on avait avant, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui n'ont jamais été présidents". D'après Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy "c'était de Funès" et François Hollande était "fagoté comme Bourvil". "On avait La Grande Vadrouille et là on a de nouveau un président".



Emmanuel Macron "dépolitise", selon Eric Zemmour

"Emmanuel Macron a compris ce qu'était un roi élu en France", commente Éric Zemmour. "Il ne donne pas de l’optimisme ou de l'enthousiasme. Il donne des réponses techniques aux problèmes politiques. Il dépolitise."



Selon Nicolas Domenach, "le macronisme ne peut être défini aussi sommairement (...). Il y a des déséquilibres, ce n'est pas aussi simple".