Vœux de Macron : "Un exercice de cirage auto personnel", fustige Gilbert Collard sur RTL

Emmanuel Macron prononçait les derniers vœux de son quinquennat aux Français ce vendredi 31 décembre. Il a notamment évoqué un espoir de sortir de la crise sanitaire dès l'année 2022, en appelant les Français à la responsabilité.

"Je ne suis pas déçu" par ces vœux, a commenté le député européen du Rassemblement national, Gilbert Collard, invité sur RTL. "Ces 15 minutes ont été un exercice de cirage auto-personnel", assène-t-il.

"Quand j'entends le président de la République dire que sans l'Europe on n'aurait pas eu de vaccin, ça veut dire qu'on est devenu quoi ? On n'est plus bon à rien ? C'est effroyable d'entendre ça", déplore Gilbert Collard. "Quand il dit qu'on est devenu un pays respecté, il a oublié les 12 sous-marins qu'on nous a piqués en nous flanquant un grand éclat de rire à la figure".